好市多米漢堡發霉！打開「黑一塊」全台召回…網傻：剛吃完2個

記者鄒鎮宇／台北報導

美式賣場好市多（Costco）內的暢銷商品之一「米漢堡」，只要簡單微波加熱便可食用，一直是許多民眾熱愛的食物。沒想到，許多消費者近日發現米漢堡內出現發霉的情況，讓好市多立刻採取處理，將全台的商品收回處理，並開放民眾退費。

好市多獨家販售的「洋蔥牛肉」口味米漢堡，近日傳出多起在有效期限內發霉的案件。有網友在臉書社團「美式賣場經驗分享區」PO出照片，可以發現米飯、包裝上都有發黴的黑斑，嚇得他說「還好我沒有直接拿給孩子吃」。

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▲好市多獨家的米漢堡爆發發霉事件。（示意圖／記者張一中攝）



▲網友認為有效期限內還發霉，非常誇張。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



該名網友表示，由於米漢堡特價才會一次搬兩箱回家，沒想到他當下拿出3包檢查，「3包全中…隨便打開都有黴菌，多或少而已，有一個外包裝直接發霉，當下真的火了」，便開車30分鐘前往好市多退貨。

網友看完紛紛留言，「今天下午新莊店買，剛去開也發霉，感謝提醒，明天去退」、「昨天才買今天家裡一共吃了6個」、「買超多次，都沒檢查⋯」「今天早上吃了兩個⋯完全沒看」、「我女兒吃了3個，好像有拉肚子，原來是這樣⋯」但也有網友發現自己購買的沒有問題，「今晚在新莊店買的，剛檢查過是沒問題的喔」、「昨晚在北投店買的，沒問題」。

▲目前好市多將全台的米漢堡下架，並召回已售出的商品。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



對此，好市多店員表示，目前全台的米漢堡皆已下架，廠商的訂單全數延遲，無法確定未來進貨時間，且10月17至21日販售的商品，都必須召回下架，請有購買的民眾將商品帶回進行退貨。

業者透露，他們負責多款米漢堡，目前有問題的僅有好市多的「洋蔥牛肉」口味，初步調查應該是合作的外倉運送過程、倉儲失溫，導致漢堡發霉。

新北市衛生局得知後，立刻派員到廠商進行稽查，將對工廠端、賣場及倉儲進行抽驗，預計2周後會有結果。

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