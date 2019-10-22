脫歐「3天立法時間表」闖關表決　強生：國會再拒絕我就提前大選

▲強生22日在下議院發言，警告國會不批准他的「時間表」，他將尋求提前大選。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國脫歐大限倒數剩下不到10天時間，曾說過寧願「死在溝裡」也不願再向歐盟請求展延的英國首相強生政府在國會接連遭受挫敗後，22日再度提出「三天時程表」程序動議闖關。強生今天表示，假如國會否決該項動議，他將會尋求提前大選。

在英國國會下議院議長貝爾考（John Bercow）21日拒絕讓新版脫歐協議二度於國會辯論後，英國政府計畫先讓國會表決與脫歐協議配套的《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill），但依例這類立法必須預留給國會21個工作天，因此強生政府訂定3天時間表，22日以「程序動議」形式表決，說服國會只需要3天就能完成立法。

依照強生政府的規劃，希望國會能從22日起展開密集辯論，期盼能在24日三讀通過，並於25日送交上議院通過。首相強生向國會表示，如果國會拒絕這項程序動議，他將會放棄繼續以同一份脫歐協議闖關，改尋求提前改選國會。強生說，國會已經「陷入自己製造的僵局」，而他「絕不會允許再花幾個月的時間脫歐」。

BBC報導，反對派議員形容，強生聲稱要放棄脫歐協議的威脅只是「幼稚的勒索」。目前英國下議院正針對《脫歐協議法案》一事進行辯論，預計於英國時間晚間7時（台灣時間23日凌晨2時）進行表決。

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