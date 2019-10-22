「黃亞細肉骨茶」桃園首發店　10/24中壢大江開幕

▲「黃亞細肉骨茶」桃園首發店，嚴選台灣究好豬。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「肉骨茶」是星馬國家的知名國民美食，看好國人對肉骨茶的接受度高，「新加坡黃亞細肉骨茶」去年7月由和興餐飲集團引進台灣後，桃園首發店於10月24日在大江購物中心正式開幕；大江同時配合「黃亞細肉骨茶」開幕，於週年慶活動期間，推出買肉骨茶送配餐、憑「聖人大盜」電影票根，點肉骨茶贈飲品等優惠活動。

大江購物中心22日指出，「黃亞細肉骨茶」看好桃竹地區的外食消費市場及高鐵青埔的未來發展，桃園獨家首發店，特地選擇進駐在緊鄰高鐵青埔、聚客力強的大江購物中心設店，期更多肉骨茶愛好者，不用遠赴星馬也可以品嚐道地肉骨茶美食。

▲▼「黃亞細肉骨茶」桃園首發店慶開幕，推動優惠活動。（圖／大江提供）

「黃亞細肉骨茶」延續品牌對於食材的堅持，除三款招牌肉骨茶-「上等肉骨茶」、「經典肉骨茶」、「綜合肉骨茶」，這次秋季新品再推出價格更親民的「鮮灼肉片湯」也同樣使用成本較高的台灣品牌豬「究好豬」，選用梅花部位油花比例恰好，肉質純淨無腥臊味，口感軟嫩，辛辣肉骨茶湯頭可無限續用，還可以優惠價59元、79元及149元加購配餐，是小資肉粉族不可錯過的秋日首選！

▲「黃亞細肉骨茶」桃園首發店慶開幕，推動優惠活動。（圖／大江提供）

歡慶開幕，黃亞細肉骨茶桃園大江店祭出三重優惠：10月24日至31日開幕首8日，每日限量30名，買「上等肉骨茶」送59元《好味選二》配餐(五種好味:滷豆腐花干、蒜香當日鮮蔬、私房醃菜、滷鮮冬菇、油條+香米飯任選兩款) 。10月24日至10月27日百貨周年慶最後四天再加碼大方送，單日消費滿450元贈送287元配餐兌換券！10月24日至31日憑「聖人大盜」電影票根，點任一肉骨茶，即贈85元飲品-「香蘭薏米水」及「蜂蜜黃檸水」二選一，多重超值優惠千萬不可錯過！

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