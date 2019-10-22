「香港不辦台灣辦！」陳其邁籲港府：迅速正面回應

▲陳其邁籲香港政府協助我方赴港人員確認犯嫌身分及帶回，勿使重案犯嫌消遙法外。（圖／翻攝陳其邁臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

香港犯嫌陳同佳來台投案引發藍綠熱議，陸委會22日傍晚宣布，政府已派檢警赴港要將犯嫌帶回台灣，不讓他逍遙法外。對此，行政院副院長陳其邁22日晚間在臉書表示，「香港不辦，台灣辦！」並希望香港政府協助我方赴港人員確認犯嫌身分及帶回，勿使重案犯嫌消遙法外。

陳其邁表示，為實現司法正義，行政院長蘇貞昌指示成立跨部會的專案小組，決定派檢警人員前往香港將犯嫌及事證帶回，我方也正式向香港政府致函，希望香港政府依先前公開承諾提供合法協助，提供相關在港卷證資訊，例如認罪書、庭訊口供等，讓我方赴港人員攜回，勿使重案犯嫌消遙法外。

陳其邁強調，陳同佳案發生以來，台灣政府立場就是伸張公義，早日還給被害家屬公道，相信這也是台港兩地民眾的期待，希望香港政府能夠盡速正面回應，讓本案能夠圓滿解決。

其他人也看了這些新聞...

►陳同佳投案 蔡英文臉書回擊：不要被誤導！我們從沒放棄國家司法管轄權

►馬英九痛斥綠營政治操作：陳同佳案和司法互助「不牴觸」

►大轉彎！檢警願赴港帶回陳同佳 陸委會：不讓兇嫌逍遙法外

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來