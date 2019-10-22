【廣編】宣傳夜市券　經濟部長相約迺夜市！

▲全國最夯的200元是什麼？原來是：夜市券！ (圖／翻攝自經濟部臉書)



【廣編】

文／統一數網提供

配合交通部擴大秋冬國民旅遊方案，經濟部加碼推出夜市券，除了刺激區域夜市消費，更帶動庶民經濟。為了宣傳夜市券，日前，經濟部臉書推出「歐吉桑逛夜市」影片，經濟部長沈榮津現身寧夏夜市，大啖夜市美食之餘，不忘示範夜市券用法。

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有別於過去制式化的宣導，近來政府部門宣傳大玩創意，除了有趣的文案、幽默的梗圖，也用生活化的影片來向民眾說明政策。經濟部臉書貼文「注意，這是一則美食文」，釋出經濟部長逛寧夏夜市影片，影片中部長不挑食大吃美食小吃，展現極高配合度，但是對於美食的點評太母湯，頻頻被臉書小編吐槽，意外做出效果！

此外，夜市券的使用期限至今年12月底，沈榮津也提醒民眾，在地旅遊、在地消費，千萬不要把夜市券放到過期。

經濟部指出，配合擴大秋冬國旅獎勵，9月16日起加碼發給自由行旅客每房200元夜市抵用券，國內共有7千多家旅宿業及80多個夜市參與。雙十連假明顯感受到民眾使用夜市抵用券數量暴增，目前全台回收數量約30萬張，確實帶動夜市人潮及消費金額，獲得攤商普遍肯定。



《一分鐘了解夜市券》

https://www.economic-news.tw/2019/09/Night-Market-Coupon.html

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