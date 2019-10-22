韓國瑜提70萬件文物一次展出...會轟動世界？　故宮：執行有難度...

▲韓國瑜日前說，若故宮其他九分之八的文物「一口氣全部展覽，會不會轟動全世界」。（圖／記者洪正達攝）



記者邱茀濱／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前提出兩大觀光政策，並以故宮為例，指出故宮博物院的展出只有九分之一，若其他九分之八「一口氣全部展覽，會不會轟動全世界？」對此，故宮今（22）日發出4點聲明強調，在決定文物是否展出前，一定先由院內研究人員審慎檢視其保存狀況、外觀是否良好及是否適宜搬動、開合或懸掛等因素，所以「一次攤開展出」實有執行難度。

韓國瑜20日在台南舉行觀光政策發布記者會時表示，他的觀光政策兩大方向分別為：一、把人帶進來；二、增加就業。將來台灣一定要「觀光立國、迎八方之客」，並要把整個觀光的位階、資源、重要性大力提倡，直接列為「觀光部」，各行各業能同時享受產業興旺的發展。

▲故宮發4點聲明回應韓國瑜。（圖／翻攝Google Maps）



此外，他還強調，台灣的東西要賣得出去、人要進得來，台灣才會發大財，有很多東西一直在睡覺，沒有被叫醒。故宮博物院的展出只有九分之一，九分之八在山洞裡面，「假設台灣的觀光產業腦袋突然打開了，故宮產業一次攤開來，從頭到尾看完要三十年，如果我們一口氣全部展覽，會不會轟動全世界？」

不過，故宮22日發4點聲明指出，故宮典藏近70萬件，為維護文物安全及休養維護，「一次攤開展出」實有執行難度；且對於典藏的管理、文物提取的程序、展廳的設備條件、佈展的工作程序等都需嚴格把關，以確保文物安全為最高原則，善盡守護文物之責。

故宮4點回應全文如下：

一、故宮典藏近70萬件，質精量豐，是全民、全人類共同的文化資產。故宮作為世界級博物館，肩負典藏、研究、展示、教育任務。除設有恆溫恆濕的文物庫房及展覽空間，也逐年規畫不同主題的展覽，輪流展出故宮文物，讓國內外民眾一覽故宮文物之美。

二、故宮文物「一次攤開展出」實有執行難度。為維護文物安全，故宮文物在決定文物是否展出前，一定先由院內研究人員審慎檢視其保存狀況、外觀是否良好及是否適宜搬動、開合或懸掛等因素，判定文物情況適合展出後才列入展件。故宮對於材質脆弱的有機文物設有歸庫養護期，尤其紙絹類文物相對脆弱，每次展出至多3個月為限，展出結束後還需經過18個月以上的休養維護。

三、故宮對於典藏的管理、文物提取的程序、展廳的設備條件、布展的工作程序等，依照「國立故宮博物院典藏文物管理作業要點」以及「國立故宮博物院文物展覽保存維護要點」等規定嚴格把關，以確保文物安全為最高原則，善盡守護文物之責。

四、故宮作為國際觀光客重要的旅遊景點，除了持續完善友善國際觀光客的措施，包括友善穆斯林設施、各國語言網站及導覽服務外，目前也正在強化各項國際行銷措施，例如：透過預告年度大型展覽訊息便利旅遊業者安排遊程、與101等景點串連推出各種旅遊優惠套票，以及舉辦海外新媒體藝術展等管道，吸引更多國際觀光客造訪故宮。

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