　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雙B女慘撞特斯拉　老公開保時捷火速趕到…幫嗆受害者：爛車才被撞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者趙蔡州／綜合報導

台北市信義區21日上午發生一起車禍糾紛，一名女子駕駛新車價約350萬的特斯拉停等紅燈，突然就被後方BMW轎車追撞，最讓她傻眼的是，肇事者丈夫開保時捷到場後，竟然還酸她說「這台車就是爛，容易被撞」，雙方在路邊發生口角衝突。

影片中可以看見，女子駕駛特斯拉在路口等紅燈，下一秒就被BMW撞上車尾。另一支影片可以看見，肇事者丈夫到達現場了解情況，突然甩出一句「我們來鑑定一下，到底是不是我們A到的，她說不要賠……」，女子聽見立刻打斷說「不好意思，我沒有說不要賠喔，你們有A到我的保險桿，有傷，請你們要賠。」

▲▼特斯拉被BMW猛撞　老公開保時捷到場嗆：爛車容易被撞。（圖／東森新聞）

▲特斯拉被BMW猛撞，老公開保時捷到場嗆：「爛車容易被撞。」（圖／東森新聞）

肇事者丈夫聽了就說「有傷喔，哪邊」，接著彎腰查看特斯拉的損傷，下一秒突然「哈哈哈」瘋狂大笑，似乎是覺得女子小題大作。受害女子表示，她無法接受肇事者丈夫處理車禍的囂張態度，而且對方駕駛保時捷到場後，就先拍拍她的特斯拉狠酸「這台車就是爛，容易被撞」，更讓她不滿。

不過有眼尖的網友發現，影片中被追撞的是特斯拉Model X，2019年新款市價約350萬元。汽車達人陳俊安就分析，「保時捷會比較吃虧，因為像特斯拉，現在是屬於比較特殊的車款，原廠維修的話就算是一點小傷，它也是整塊換掉，就零件部分，像保桿的擦傷，價格可能也會落在10萬左右。」

▲▼特斯拉被BMW猛撞　老公開保時捷到場嗆：爛車容易被撞。（圖／東森新聞）

▲汽車達人分析，特斯拉的保險桿擦傷，原廠維修費可能要價10萬元左右。（圖／東森新聞）

汽車達人表示，肇事者開的BMW二手價約120萬元，肇事者丈夫開的保時捷911 TURBO二手價則150萬元，「保時捷跟BMW兩輛車，差不多是在2012年左右的車子，所以它的價格基本上就是算比較」。儘管警方到場後，雙方決定和解，但影片仍意外在網路衍生風波。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
離婚半年！她驚見前夫牽著「新歡＋1歲雙胞胎」逛街…瞬間臉綠秒
年撈5000億！55歲男成「亞洲新毒王」...曾一夜賭輸15
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

特斯拉被BMW女駕駛猛撞　老公開保時捷趕到竟幫嗆：爛車容易被撞

海關驚見包藏「罌粟種子」！印度工程師稱咖哩製作原料　士林地檢採信不起訴

快訊／台北驚傳墜樓意外！3歲童「國宅墜落」撞地…無生命跡象

史上最威的開箱文　彰警150輛新警車最壯觀

網嘲拒陳同佳投案「閹割主權」　刑事局出擊：致函香港警務處派人赴港緝凶

快訊／韓國瑜扔蛋2嫌落網！站斑馬線「直球偷襲」影曝光

監測石虎紅外線相機「10天失竊38台」　苗栗縣府報案怒批心態可議

桃園警攜女友敬酒同部落全運會選手　「酒過三巡」雙方鬧上警局

586旅資深上士疑墜樓亡　台中檢：全案朝自殺或意外方向偵查

屏東大樓公寓火警女子受困四肢無力　打火兄弟救出送醫

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

遊樂園驚見「印地安活屍」亂舞 鬼王陪玩設施...遊客驚呆：超逼真

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

超養眼！雷神半裸舉啞鈴健身　烈陽下狂曬大肌肉...少女們流口水啦

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

台灣女歌手和范丞丞合唱《你不知道的事》　獨特手勢曝真實身分...網：就是她

特斯拉被BMW女駕駛猛撞　老公開保時捷趕到竟幫嗆：爛車容易被撞

海關驚見包藏「罌粟種子」！印度工程師稱咖哩製作原料　士林地檢採信不起訴

快訊／台北驚傳墜樓意外！3歲童「國宅墜落」撞地…無生命跡象

史上最威的開箱文　彰警150輛新警車最壯觀

網嘲拒陳同佳投案「閹割主權」　刑事局出擊：致函香港警務處派人赴港緝凶

快訊／韓國瑜扔蛋2嫌落網！站斑馬線「直球偷襲」影曝光

監測石虎紅外線相機「10天失竊38台」　苗栗縣府報案怒批心態可議

桃園警攜女友敬酒同部落全運會選手　「酒過三巡」雙方鬧上警局

586旅資深上士疑墜樓亡　台中檢：全案朝自殺或意外方向偵查

屏東大樓公寓火警女子受困四肢無力　打火兄弟救出送醫

新好男孩丟「原味內褲」嗨翻！狂讚台北：全世界最棒粉絲

特斯拉被BMW女駕駛猛撞　老公開保時捷趕到竟幫嗆：爛車容易被撞

博覽會「熱水池孳菌」釀4死94人住院！　服抗生素仍有10％機率死亡

小室哲哉第3度離婚！　年收入千萬只願「月付2.3萬贍養費」給病妻

陳同佳來台投案香港人認為「不是重點」　最關心還是真普選

ZARA萬聖節「南瓜包」巨可愛　299元就能入手萬聖穿搭寶物

【廣編】宣傳夜市券　經濟部長相約迺夜市！

在殯儀館辦婚禮！他圓妻「最後心願」　新郎忍淚畫面超虐心...網全哭崩

連2年得金鐘！藍葦華被爆生子秘訣　老婆「凹腳」特別獎勵

日職／軟銀封王戰推和田毅先發　巨人背水一戰菅野上陣

社會熱門新聞

女看新聞頻發抖　追中和女同學下落才知遭性侵殺害

塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐　出庭嗆記者

目睹妻滑進摩鐵8小時　夫房外苦等

賴清德幫討國賠　怎知受害者性侵殺國二女

巨乳名媛淪霸屋蟑螂　女兒3句話出賣她

切鐵管爆頭慘死　比對竟是2.75吋火箭彈

快訊／台北驚傳墜樓意外！3歲童撞地無生命跡象

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

常跳電把補累嘎換大就好？　師傅：您家可能電線走火

王傳家妻破門抓小三　硬扯棉被拍裸照遭判刑

聊天室玩太high！　北中南17男收到「光碟」一看嚇慘

快訊／蛋襲韓國瑜案警方3天逮2嫌

連千毅小弟賢賢無預警放鳥粉絲　資深警曝內幕

海神火箭彈爆炸奪命　家屬怒：漁民為何常撈到

更多熱門

相關新聞

整排原木插進駕駛座！他奇蹟生還

整排原木插進駕駛座！他奇蹟生還

美國喬治亞州（Georgia）於11日傳出一起奇蹟案件，一名駕駛開車經過「克利夫蘭高速公路」（Cleveland Highway）時，不小心發生追撞，力道讓前方卡車運送的幾十根原木撞破擋風玻璃，狠狠刺穿整輛休旅車。幸運的是，由於他的坐姿不太端正，因此躲過劫難，只受到輕傷。

木條成利箭刺穿檔風玻璃　駕駛險爆頭

木條成利箭刺穿檔風玻璃　駕駛險爆頭

台中mini cooper與機車相撞　女騎士不治

台中mini cooper與機車相撞　女騎士不治

即／國道3號深夜4車連撞　7人受傷送醫

即／國道3號深夜4車連撞　7人受傷送醫

姐姐倒車！懷孕妹「幫指揮」遭撞…母子俱亡

姐姐倒車！懷孕妹「幫指揮」遭撞…母子俱亡

關鍵字：

保時捷高級車車禍

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

她餵葡萄給狗吃　嘴唇一半也被吃掉

余苑綺吃蔬果愛運動「33歲卻直腸癌3期」！罹癌主因曝

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

余苑綺不菸不酒…33歲患直腸癌3期！熬過12次化療又擴散

智齒劇痛9個月　38歲男家中上吊

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

高宇蓁喝林佑星喜酒…巧遇前男友！

更多

最夯影音

更多
「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感
男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面