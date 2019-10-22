雙B女慘撞特斯拉　老公開保時捷火速趕到…幫嗆受害者：爛車才被撞

記者趙蔡州／綜合報導

台北市信義區21日上午發生一起車禍糾紛，一名女子駕駛新車價約350萬的特斯拉停等紅燈，突然就被後方BMW轎車追撞，最讓她傻眼的是，肇事者丈夫開保時捷到場後，竟然還酸她說「這台車就是爛，容易被撞」，雙方在路邊發生口角衝突。

影片中可以看見，女子駕駛特斯拉在路口等紅燈，下一秒就被BMW撞上車尾。另一支影片可以看見，肇事者丈夫到達現場了解情況，突然甩出一句「我們來鑑定一下，到底是不是我們A到的，她說不要賠……」，女子聽見立刻打斷說「不好意思，我沒有說不要賠喔，你們有A到我的保險桿，有傷，請你們要賠。」

▲特斯拉被BMW猛撞，老公開保時捷到場嗆：「爛車容易被撞。」（圖／東森新聞）

肇事者丈夫聽了就說「有傷喔，哪邊」，接著彎腰查看特斯拉的損傷，下一秒突然「哈哈哈」瘋狂大笑，似乎是覺得女子小題大作。受害女子表示，她無法接受肇事者丈夫處理車禍的囂張態度，而且對方駕駛保時捷到場後，就先拍拍她的特斯拉狠酸「這台車就是爛，容易被撞」，更讓她不滿。

不過有眼尖的網友發現，影片中被追撞的是特斯拉Model X，2019年新款市價約350萬元。汽車達人陳俊安就分析，「保時捷會比較吃虧，因為像特斯拉，現在是屬於比較特殊的車款，原廠維修的話就算是一點小傷，它也是整塊換掉，就零件部分，像保桿的擦傷，價格可能也會落在10萬左右。」

▲汽車達人分析，特斯拉的保險桿擦傷，原廠維修費可能要價10萬元左右。（圖／東森新聞）

汽車達人表示，肇事者開的BMW二手價約120萬元，肇事者丈夫開的保時捷911 TURBO二手價則150萬元，「保時捷跟BMW兩輛車，差不多是在2012年左右的車子，所以它的價格基本上就是算比較」。儘管警方到場後，雙方決定和解，但影片仍意外在網路衍生風波。

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