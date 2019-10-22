韓國瑜籲「陳同佳案要有備案」　轉彎後不要把同車的人都摔出去

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）



記者蔡文鈴／台北報導

在台犯下殺人案的港籍兇嫌陳同佳23日將出獄，並願意主動來台投案卻遭我國拒收。不過，陸委會22日傍晚表示，政府願派檢警赴港帶回犯嫌及事證，期望港府儘速給予正面回應。對此，國民黨總統參選人韓國瑜在臉書暗諷，看來是自己人誤導自己人，「不過仍必須要有備案，轉彎後不要把同車的人摔出去了。」

韓國瑜表示，之前民進黨政府推諉放任的態度差點讓我們法院通緝令淪為廢紙，如今說法雖然180度髮夾彎，但很高興法務部、移民署、陸委會終於有了些實際作為。

韓國瑜指出，「跑來台灣我們就抓起來」，不過，政府還是要有備案，港府不一定會接受我方提案；到底陳嫌要不要來台投案、會不會出現在機場、或者出獄後就行蹤成謎，無法預測，但要確定的，是不能自我棄守司法權與主權，「這是我們治權的一部份，也是主權的一環，我相信朝野都是一致的看法，只是轉個彎後，不要把同車的人都摔出去了。」

韓國瑜強調，「捍衛中華民國主權，台灣加油，中華民國司法加油」，我們皆非完人，知錯能改才能更進步，希望執政黨這次能夠幡然醒悟，「真正開始維護我們國家的主權。」

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