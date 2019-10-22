鄭文燦為小英拚大選　大溪挺小英後援會人潮比預期多一倍

▲桃園市長鄭文燦白天拚市政，晚上拚大選。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2020大選逼近，桃園市長鄭文燦白天拚市政，晚上拚大選，22日晚間抵大溪區「市議員陳治文挺小英後援會」成立大會中，呼籲選民明年大選手上的3張選票，第一張投給「顧台灣」的小英總統，第二張支持在地、服務佳的立委趙正宇繼續連任，第3張政黨票投給民進黨，讓民進黨在國會過半，讓大家的選票更有價值。

▲挺小英後援會，組織系統龐大。（圖／記者楊淑媛攝）

大溪區「市議員陳治文挺小英後援會」成立大會，22日晚間於陳治文位於大溪區復興路上的服務處舉行，原預定有1,000名民眾到場，結果竟來了2,000民眾，場面相當熱絡，民進黨市議會黨團總召呂林小鳳、尋求連任的立委趙正宇、前議員邱顯二、地方里鄰長等在地人士到場力挺，展現民進黨在桃園的組織系統，連過去是藍營大本營的大溪區，近年來在鄭文燦市長的績優市政成果下，民眾高度支持綠營，使小英總統拚連任及民進黨在桃園的立委選情，受到看好。

鄭文燦表示，因為他的阿嬤是大溪人，所以對大溪有很深厚的情感，大溪如同他的第二個故鄉，上任市長以來，全力推動大溪建設，發展大溪觀光，現在的大溪真正在改變、真正在進步，增加了4個節慶活動，分別是：石門水庫舉行的熱汽球節、中正公園、崁津公園舉辦的豆干節，還有月眉地區的茶花節、花彩節，以及這兩天才落幕的大溪國際風箏節，讓從來沒有這麼熱鬧的中庄地區，兩天湧入10萬人。

▲大溪區市議員陳治文挺小英後援會，人潮比預期多一倍。（圖／記者楊淑媛攝）

對於大溪的進步，鄭文燦說，除了有陳治文市議員在議會的支持，在地立委趙正宇認真在中央爭取預算，大家有目共睹；如趙正宇為大溪爭取大漢溪順水左岸23億規劃，要做20公里堤岸、防汛道路，把高壓電塔遷過來堤岸，然後在中庄做一個運動公園，還有一條跨橋到山豬湖，這個23億預算趙立委從頭挺到尾。

另外，還有解決大溪區每逢假日必塞車的陳年老問題，趙正宇向中央爭取50億，做為66快速道路銜接到北二高的工程將近50億，已預計於11月開工，增設大鶯交流道等重大建設，因此籲請選民支持在地認真努力的趙正宇立委，繼續連任。

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