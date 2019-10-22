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開放銀行開跑！國泰完成18支開放API　串接旅遊、記帳、貸款服務超有感

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▲▼國泰世華銀行,國泰金控,國泰。（圖／資料照）

▲隨著開放銀行時代來臨，國泰金旗下國泰世華銀行目前已開發18支開放API。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

隨著開放銀行時代來臨，國泰金今（22）日表示，公司旗下國泰世華銀行目前已開發18支符合金管會和財金公司規範的第一階段「公開資料查詢」Open API（開放API），也率先和多個TSP業者透過財金公司的開放API平台完成介接，成為台灣金融業中跑得最快的少數幾間銀行之一，希望能帶領台灣金融業跟上國際的腳步，帶動整體科技金融業的數位轉型。

擔任財金公司小組召集人的國泰世華銀行副總王志峰表示，國泰世華銀行從前期「開放銀行技術小組」到現在的「開放API研究暨應用發展委員會」以來一直是重要成員，並積極參與財金公司運作並擔任小組召集人的角色。從規範設計、技術介接與開發、實際應用等各層面都率先實作與執行，持續協調各家業者，希望能在開放銀行的領域協助主管機關與所有同業，為台灣在數位金融搶得國際性的關鍵角色。

請繼續往下閱讀...

國泰金控旗下各公司包括國泰人壽、國泰世華銀行和國泰產險已各有API串接的最佳案例，以旅平險為例，國泰人壽和易遊網合作通過監理沙盒案，創下台灣保險業首例，最快在今年12月以後，民眾就可以在易遊網上投保旅平險，讓用戶可直接在易遊網上使用已註冊的會員身分，只要1分鐘的時間即可投保旅平險、繳費，運用Open API串接，大幅優化客戶投保體驗。

國泰金控數位數據暨科技發展中心也與國泰產險和可樂旅遊規劃全新的使用者體驗，只要客戶同意後，利用API串接與拋接資訊的技術，在可樂旅遊購買旅遊行程後，可無縫跳轉續購旅遊險，減少資料填寫時間，有效增進消費者便利體驗。

國泰世華銀行也宣布為首家完成開放API與實貸比較網AlphaLoan對接的銀行業者，主動透過開放API串接，提供最新的正確資訊，民眾可試算最適合的信貸方案，另外與麻布記帳（MoneyBook）的合作則有存利率、外匯等重要資訊。

國泰世華近年來也已協助多家合作通路，發展行動支付所需的API平台，也就是電子錢包，合作業者包括超商、餐飲、量販、百貨等，加上這幾年前系統承載量已達到每秒500筆以上（TPS）的交易，遠超過業界平均的300筆，其承載量至今都是業界的指標。王志峰表示，開放API是否能真正落實，除了是否有與第三方服務合作夥伴對接的技術能力外，另一個關鍵為自身平台系統體質是否建全。

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