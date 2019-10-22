陳同佳來台投案香港人認為「不是重點」　最關心還是真普選

▲香港港民眾認為，陳同佳投案與否已經不是重點，他們在乎的還是五大訴求。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

陳同佳來台殺女友潛逃回香港，間接導致「送中條例」爭議引發了4個月的抗爭，至今尚未平息，在他因為竊盜案刑滿即將出獄前夕，又傳出有意願來台灣投案，讓這起司法案件，在台灣引發了一場小型的政治風暴，但是香港人對於陳同佳來台投案，則是認為陳同佳投案與否不是重點。

根據政論節目《直播線上》指出，香港民眾對於陳同佳的案件，已經不是這麼在乎，雖然陳同佳引起反送中的聲浪，但他們在乎的是港府能夠針對他們的五大訴求來回應，因為長達4個月來民眾與港府、港警的對立越來越嚴重，不管陳同佳會留在香港或來台灣受審，中間一定會有政治操作的意義，現在認為最重要的還是五大訴求缺一不可，其中包括撤銷香港警隊、要求獨立調查以及真普選的訴求，而不是討論陳同佳是否來台受審這個案件。

至於要如何來到台灣投案，《直播線上》指出，第一個可能是出獄直接回家，但對他而言風險很大，可能會讓媒體曝光他的住處；第二個可能是出獄後直接到機場搭機飛到台灣，但是這個動作更大，因為這樣台灣就會事先知道他即將到來，有可能會阻止入關；第三個可能是牧師陪同，找一個教會成為暫時落腳處，各方再依照陳同佳的個人意願觀察後續發展。

▲蔡英文回應陳同佳案。（圖／翻攝自蔡英文臉書）



在傳出陳同佳有意來台投案的消息時，陸委會第一時間表示拒絕陳同佳入境，內政部長徐國勇則表示，只要現身台灣機場就逮捕，總統蔡英文在22日定調，「我們沒有排除管轄權，我們也都做了準備」。

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