檢警要港協助押回陳同佳　港府：刑滿獲釋「無法繼續拘留」

▲陳同佳在台灣殺害女友。（圖／翻攝臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

陸委會22日下午致函港府，表示將派檢警赴港，帶回港女命案兇嫌陳同佳與事證，希望港方提供協助。香港律政司22日晚間回應，任何人在香港因犯罪服刑完畢後都會獲釋，政府並沒有法律依據可以將釋囚任意繼續拘留，「香港是一個法治社會，政府部門都必須依法執行職務，不能隨意行使職權。」



香港律政司表示，有意見指出「本案加害者被害者均為香港居民，且預謀犯罪地在香港，港方應有司法管轄權」，但香港是奉行「屬地原則」，一般只會在全部或部分犯罪行為發生在香港境內，才會有司法管轄權，「已經對案件謹慎和全面地考慮警方的調查及所得的證據，在香港只有足夠證據控告疑犯清洗黑錢的罪名，並沒有足夠證據就其他罪行向他在香港法院提出刑事檢控。」



律政司指出，律政司的刑事檢控決定，均是嚴謹地按證據、適用法律和《檢控守則》獨立地作出，並只會在有充分可被法庭接納的證據，令案件有合理機會達致定罪的情況下，才會提出起訴，絕不會在沒有充分證據和法律基礎的情況下提出起訴。

▼陸委會22日致函香港，表示將派檢警赴港。（圖／記者蔡紹堅攝）

律政司提到，若疑犯在香港被判無罪，基於「一罪不能兩審」的法律原則，他在另一個司法管轄區未必能夠就同一犯罪行為再被起訴，最終可能不需要負上相關的法律責任，「任意要求檢控機關在沒有充分證據和法律基礎的情況下提出起訴，既不負責任，也不符合秉行公義的原則。」



律政司還說，任何人在香港因干犯罪行服刑完畢後均會獲釋，政府並沒有法律依據可以將釋囚任意繼續拘留。香港是一個法治社會，政府部門都必須依法執行職務，不能隨意行使職權。



律政司強調，把違法的人繩之於法，是每一個文明社會應有之義，「犯案者因應通緝令而自首，並願意承擔法律後果，能夠使公義得以彰顯。斷然拒絕犯案者自首，是罔顧公義及極不負責任的做法，亦有違法治的精神。」