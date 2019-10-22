天皇登基大典會場　林鄭月娥「低頭滑手機」挨轟：挑戰國際禮儀極限

▲林鄭月娥被捕捉到於天皇登基典禮會場滑手機，遭批評舉止失禮。（圖／翻攝自Facebook／@shensimon）



記者王致凱／綜合報導

日本第126代天皇德仁22日舉行登基大典，世界180國多位領袖政要皆受邀出席觀禮，其中包括香港特首林鄭月娥。不過，林鄭被捕捉到在典禮會場上低頭滑手機，挨轟舉止失禮。對此，特首辦公室澄清當時儀式尚未開始，典禮場地也容許嘉賓攜帶和使用手機。

有網友截圖日媒拍攝畫面，指稱林鄭月娥在典禮席間低頭使用手機。香港香港國際關係學者沈旭暉批評說，林鄭月娥是「挑戰國際禮儀之極限」，稱她是「全世界唯一敢在日皇就職典禮掃phone的領袖」。作家陶傑也批評說，「這個特首絕對不代表你和我」、「形象如此，難怪沒有一間國際公關公司肯接你生意」。

對此，香港特首辦向媒體澄清說，典禮場地容許嘉賓攜帶和使用手機，且林鄭月娥當時短暫查看手機時，儀式尚未開始，事實上當時還有不少嘉賓尚未入座，也有已到場的嘉賓正閱讀刊物或互相交談。特首辦說，「對有人憑截圖批評行政長官，恐怕他們是不了解情況，或是穿鑿附會。」

日裔香港區議會山頂區參選人賣間囯信（Thomas Uruma）則向港媒《香港01》說，日皇登基對日本人而言是非常隆重的儀式，在儀式開始前，嘉賓在休息室或接待室等候時可以使用電話，但進入會場後就不該再使用，如果真有急用，應該先行退場或是到洗手間使用，以示對該場合的尊重。

▼林鄭月娥乘車抵達，出席德仁天皇登基大典觀禮。（圖／路透）

