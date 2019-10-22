檢警押得回陳同佳？港前保安局長：不可行「台灣想討政治便宜」

▲陳同佳來台殺害女友，裝入行李箱後棄屍。（左圖／翻攝自當事人臉書，右圖／ETtoday資料照）

記者蔡紹堅／綜合報導

陸委會22日致函港府，表示將派人赴香港押解港女命案兇嫌陳同佳回台，期望港府給予正面回應。對此，香港保安局前局長、現任立法會議員葉劉淑儀指出，陳同佳獲釋後，在香港就是「自由人」，陸委會的做法不可行，「是想討政治便宜，給港府難堪。」

根據港媒報導，葉劉淑儀表示，這件事情只能靠陳同佳自願赴台自首（投案），「台灣允許讓陳同佳入境，就可以處理殺人案，沒有必要來港蒐證及押人。」

▼香港保安局前局長、現任立法會議員葉劉淑儀。（圖／翻攝臉書）

葉劉淑儀還說，陳同佳刑滿獲釋，在香港就是「自由人」，警方沒有職權拘捕，配合台灣警方押人，「陸委會的要求有問題，是想要討政治便宜，給港府難堪。」

此外，香港律政司22日晚間也指出，任何人在香港因干犯罪行服刑完畢後均會獲釋，政府並沒有法律依據可以將釋囚任意繼續拘留。香港是一個法治社會，政府部門都必須依法執行職務，不能隨意行使職權。

律政司還說，把違法的人繩之於法，是每一個文明社會應有之義，「犯案者因應通緝令而自首，並願意承擔法律後果，能夠使公義得以彰顯。斷然拒絕犯案者自首，是罔顧公義及極不負責任的做法，亦有違法治的精神。」

▼陸委會致函港府，願派員赴港押回陳同佳。（圖／記者蔡紹堅攝）