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IMF示警台灣保險業大舉買美債　金管會祭出4招因應

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲保險業近年大舉買債，IMF擔憂台灣保險業資本緩衝不足，怕難以承受衝擊，金管會祭出4招因應。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣保險業近年大舉投資美元計價公司債，國際貨幣基金（IMF）示警，台灣保險業資本適足率較低，若新台幣走升或美國利率持續走低，恐怕難以承受衝擊的能力。金管會今（22）日對此表示，「我們都準備好了」，後續將持續關注，並審慎以對。

根據金管會保險局統計，沒有單獨統計壽險投資在美元公司債的部位，不過有包含公債、公司債、金融債等美元計價的固定收益商品，到今年8月為止，推估有13兆6,700億元。

另外，截至8月底，壽險業股東權益有1兆9,228億元，且整體壽險業扣掉匯損，仍有1,662億元獲利，因此從數字上來看，儘管美國利率持續降低，壽險業有匯兌損益也有投資獲利，顯示今年前8月的經營成果不錯，金管會保險局官員指出，「我們都準備好了」，後續將持續關注，並審慎以對。

金管會保險局副局長王麗惠進一步說明，除了淨值比外，同時也採取其他4項措施因應，首先是鼓勵保險業大股東用現金增資來厚實資本，近5年來各類現金資本增資及盈餘轉增資金額達3,283億元；第二，保留資本利得，保險局在6月25日發布要求證券資本利得需提列特別盈餘公積。

第三，保險業發行具有資本性質債券特別股，不應該含有利率加碼條件，或提前贖回誘因；第四，調整資本適足率管理辦法，將新增淨值比為指標，低於3%者得提出改善計畫或被迫強制增資，預計明年4月1日開始實施，不過到今年8月底為止，整體壽險業淨值比達7.2%，僅宏泰人壽一家公司淨值比低於該標準。

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