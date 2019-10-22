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「乾隆與和珅」之間有男人的浪漫！《紅樓夢》在清朝被列為禁書有秘辛

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▲▼ 國光劇團將推出第3部清宮大戲《夢紅樓．乾隆與和珅》（溫宇航飾和珅、唐文華飾乾隆、黃宇琳飾王熙鳳）（圖／兩廳院提供）

▲國光劇團將推出第3部清宮大戲《夢紅樓．乾隆與和珅》。（圖／兩廳院提供，下同）

記者林育綾／台北報導

國立傳統藝術中心轄下國光劇團將推出第3部清宮大戲《夢紅樓．乾隆與和珅》，除了切入乾隆與和珅之間密切的君臣關係，也揭秘當時被列為禁書的《紅樓夢》，特別在劇中安排下令與解禁之人皆是乾隆皇帝，用意耐人尋味。

國光劇團繼2014《康熙與鰲拜》、2016《孝莊與多爾袞》之後，再度推出清宮大戲《夢紅樓．乾隆與和珅》，由唐文華、溫宇航兩大生角領銜主演。大膽引用文學經典《紅樓夢》，切入乾隆與和珅的君臣關係，觀覽帝國衰敗的獨特視角。

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▲▼ 國光劇團將推出第3部清宮大戲《夢紅樓．乾隆與和珅》（溫宇航飾和珅、唐文華飾乾隆、黃宇琳飾王熙鳳）（圖／兩廳院提供）

▲和珅一步步成為「比乾隆親生兒子更親密的心腹」。

如同戲名「乾隆與和珅」，主軸描寫乾隆晚年與親信大臣和珅的諸多互動，看溫宇航飾演的和珅，從儀表翩翩的機敏才子一步一步體察上意，深入君心，設立「議罪銀」制度，替皇帝充實內務府、撫慰乾隆畢生無法抹去的喪妻之痛，終於成為「比乾隆親生兒子更親密的心腹」。

唐文華飾演的乾隆，雖站在十全武功的盛世巔峰，卻仍不免在生命消逝的恐懼、對愛情的眷戀、對權力的渴望之間搖擺，甚至神遊「太虛幻境」，從《紅樓夢》的「風月寶鑑」中看到大清帝國命運的隱喻。

▲▼ 國光劇團將推出第3部清宮大戲《夢紅樓．乾隆與和珅》（溫宇航飾和珅、唐文華飾乾隆、黃宇琳飾王熙鳳）（圖／兩廳院提供）

▲劇中也提到《紅樓夢》與清朝關係的秘辛。

此劇同時以知名紅樓人物王熙鳳（黃宇琳飾演）、秦可卿（林庭瑜飾演）等對應清宮背景，虛實相映中預見繁華將逝的徵兆。王熙鳳、秦可卿與富察后（黃詩雅飾演）三位重要女性角色皆為鬼魂或虛幻人物，凸顯出2大生角的精彩互動，在朝堂詭譎中共譜「2個男人的浪漫」，並另立起女性角色的不同視角。與清朝祕辛關係緊密

劇中也提到《紅樓夢》與清朝關係的秘辛。《紅樓夢》一書由清朝的曹雪芹撰寫，受讀者歡迎的時間至今已經超過200年，如此重要的文學經典，在當朝竟為禁書，編劇特別安排劇中下令與解禁之人皆是乾隆皇帝，用意耐人尋味。
    
相傳《紅樓夢》因書中記載許多旗人宮廷貴族的實際細節，被認為有可能影射朝政或皇家祕辛，而被列為禁書；而在野史傳說中，因為和珅每天讀《紅樓夢》給乾隆的母后聽，促成了此書的解禁。

這段傳說也間接豐富了此戲的設定，劇中《紅樓夢》出場時便是一本「烈焰中的禁書」，由和珅搶救未被燒盡之稿而得。也因此《紅樓夢》一書，不只由盛漸衰的內容影射大清帝國的殞落，書的「禁與解禁」亦象徵著乾隆的內心關照與君臣生命關係的變化，觀眾更可以從中看到創作者的企圖。

▲▼ 國光劇團將推出第3部清宮大戲《夢紅樓．乾隆與和珅》（溫宇航飾和珅、唐文華飾乾隆、黃宇琳飾王熙鳳）（圖／兩廳院提供）

▲《夢紅樓．乾隆與和珅》將於12月6日至8日在國家戲劇院演出。

除此之外，導演戴君芳設計了「多寶格」的概念嵌入劇中，同時呈現在舞台設計、多媒體設計等面向。不僅呼應乾隆喜愛蒐集珍寶的史實，更直探乾隆內心，將整個故事虛實相生的意象具象化。

國光劇團藝術總監王安祈在前一部清宮大戲《孝莊與多爾袞》演出時即曾表示，清裝戲本來就是京劇的重要類型，在清朝當時是「時裝戲」，由來甚久，絕對不是對電視清裝戲的仿效。而編劇，更是「與史料『競合』的說故事人，在歷史罅隙中作文章。」這「作文章」的初衷，便是貫徹三部曲的「情」。此「情」不侷限於親情、愛情，更有對普世人情的觀照。

除了精彩的劇本、演員，音樂再度由前兩部清宮大戲作曲的音樂統籌李超老師操刀，編寫出亦京亦曲的「京歌」，姬君達編曲、指揮。 更特別的是該劇將與現代科技融合，加入即時互動的趣味，觀眾可以自行設計獨一無二的寶物「進貢」給皇上的多寶格，讓觀眾對戲能夠有進一步的參與，更深刻地走向劇中世界。

《夢紅樓．乾隆與和珅》將於12月6日至8日在國家兩廳院國家戲劇院演出。

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