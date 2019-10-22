　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

注意！擴大修法前的汰舊換新大型車　補退貨物稅申請期限只到12／16

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲柴油車需取得檢驗標章才能進入保護區。（圖／記者楊均典翻攝）

▲大型車汰舊換新今年6月15日起可以退貨物稅最高可達40萬元。（圖／記者楊均典翻攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

為了防制老舊大型柴油車的汙染，改善空氣品質，修訂後的貨物稅條例在今年的6月15日生效上路了。財政部南區國稅局表示，自106年8月18日起到111年12月31日止，完成報廢且購買符合規定的大型車者，可申請減徵退還新車的貨物稅，每輛最高40萬元。

南區國稅局表示特別提醒，其中在106年8月18日起到108年6月14日完成汰舊換新大型車者，申請退稅期限即將在108年12月16日屆滿，民眾要期限內申請，以免逾期而喪失申請退稅權益。南區國稅局表示，修訂後貨物稅雖然是在今年6月15日公布施行，但是大型車汰舊換新可申請減徵退還貨物稅的適用期間，追溯自106年8月18日起，並延長至111年12月31日。

請繼續往下閱讀...

申請退稅期限是自老舊大型車被廢的次日，或新購大型車牌照發照的次日起算6個月，至於這次修法施行前（106年8月18日到今年6月14日），已經完成汰舊換新大型車其退稅申請期限，這次修正施行日（6月15日）起的6個月內申請，所以期限可到今年的12月16日止（原本是12月15日到期，但適逢假日延長至16日）

南區國稅局表示，在106年8月18日到108年6月14日已經完成報廢95年9月30日以前出廠或95年10月1日誌95年12月31日出廠且符合3期污染排放標準的大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車、大型特種車及曳引車，並購買上開車輛新車且完成新領牌照記者，如果下列情形者，可透過產製廠商或進口人，在今年12月16日提出申請：

一，尚未申請減徵退還貨物稅。

二，已經提出申請減徵退還貨物稅5萬元，但還未經過國稅局或海關核定，還可再申請退還新大型車應徵稅額（上限40萬元）與5萬元的差額。

三，因逾規定期限提出申請減徵退還貨物稅5萬元，而經國稅局或海關否准退還。

四，已經申請國稅局或海關核准退還新大型貨物稅5萬元，可再申請退新大型車應徵稅額（上限40萬元）與5萬元的差額。

如果有符合這些情形的老舊大型車汰舊換新貨物稅的車主，請盡快透過產製廠商或進口人向國稅局提出申請，並提供金融帳戶提供國稅局直撥退稅，安全、便利又可快速取得退稅款。

ET快訊
快訊／台北驚傳墜樓意外！3歲童「國宅墜落」撞地…無生命跡象
快訊／蛋襲韓國瑜案警方3天逮到人　2嫌落網坦承犯行
蔡英文展談判專家本色！沉住氣忍2天　3劇本反擊「陳同佳案」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

不妙！獲利能力轉弱＋資本支出增加　中華信評調台塑四寶評等展望「負向」

注意！擴大修法前的汰舊換新大型車　補退貨物稅申請期限只到12／16

不妙！獲利能力轉弱＋資本支出增加　中華信評調台塑四寶評等展望「負向」

日月光攜成大辦產學研發表會　提14件封裝技術專案

波力-KY延遲輸入重大訊息　證交所處5萬元違約金

衝新南向！輸銀資本額僅300多億元　財長支持增資

主計總處：20至24歲者失業率最高　主因是在職場調適階段

力成罕見10月上調資本支出　明年Q1可望創同期高點

明基/佳世達參加印尼國際醫療展　積極拓展東協醫療市場

9月失業率為3.8%　創近3年來同期新高

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

遊樂園驚見「印地安活屍」亂舞 鬼王陪玩設施...遊客驚呆：超逼真

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

超養眼！雷神半裸舉啞鈴健身　烈陽下狂曬大肌肉...少女們流口水啦

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

宜蘭翁回收「切鐵管」爆炸慘死　國軍比對竟是F-16戰機火箭彈！

注意！擴大修法前的汰舊換新大型車　補退貨物稅申請期限只到12／16

不妙！獲利能力轉弱＋資本支出增加　中華信評調台塑四寶評等展望「負向」

日月光攜成大辦產學研發表會　提14件封裝技術專案

波力-KY延遲輸入重大訊息　證交所處5萬元違約金

衝新南向！輸銀資本額僅300多億元　財長支持增資

主計總處：20至24歲者失業率最高　主因是在職場調適階段

力成罕見10月上調資本支出　明年Q1可望創同期高點

明基/佳世達參加印尼國際醫療展　積極拓展東協醫療市場

9月失業率為3.8%　創近3年來同期新高

新台幣收盤貶值0.2分　以30.594元兌1美元作收

匯流民調／台中立委三腳督　「郭柯聯軍」29.8％緊追沈智慧

快訊／台北驚傳墜樓意外！3歲童「國宅墜落」撞地…無生命跡象

12強／劉致榮崛起　謝長亨：讓投手養成有另一思考方向

全運會／謝喜恩隔5年終於破跳遠個人最佳　6M19摘金成歷年第七

史上最威的開箱文　彰警150輛新警車最壯觀

遭漫威巨星嗆：你這孬種！　黃明志爆氣「不爽來啊」放話大鬧美國

專訪／李縉穎要推「新創專法」　把郭董意志帶進立法院

武術世錦賽　黃詠晨南刀鍍銀

注意！擴大修法前的汰舊換新大型車　補退貨物稅申請期限只到12／16

第4代Honda FIT提前曝光！日規4車型、新增1.5升油電動力

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

財經熱門新聞

投保要注意！　這7個職業工會欠繳勞保費　勞保局拒絕給付

電信三雄隱藏版資費+高補貼款催換機潮

即／威力彩6.6億一注獨得　獎落基隆

秋冬國旅補助多　近6成民眾不埋單

美食外送搶市占全虧　燒錢關鍵免運

來搶鐵飯碗！台水公司明年招考180人起薪27K起跳

元大推首檔5G概念ETF　28日開募

別急兌獎 發票彩券中獎5000元以下12月起免稅

開錯發票免慌　依規定報備免罰

1分鐘完成開戶！全家攜手新光銀首創「立碼驗」身份認證

5G版iPhone12　售價恐要3萬元以上

台股改寫29年來新高！　台積電、鴻海領軍大漲

先探／謝金河：守株待兔的操作學

5國營事業　明年無加薪計畫

更多熱門

相關新聞

2020年式Yamaha MT-125亮相

2020年式Yamaha MT-125亮相

在10月23日東京車展開幕前，Yamaha（山葉）已針對旗下2款輕檔車進行更新，1部是黃牌級距、藍色塗裝的MT-03 Team Blue，另1款則是白牌級距的2020年式MT-125。其中新年式、主打年輕族群的MT-125更針對動力系統進行升級，讓這款白牌檔車更具吸引力。

縮時攝影抓包惡劣便當工廠

縮時攝影抓包惡劣便當工廠

秋冬訪台東環境教育中心　1萬綠點送給你

秋冬訪台東環境教育中心　1萬綠點送給你

旅客不隨身行李　貨物稅同享2萬元免稅額

旅客不隨身行李　貨物稅同享2萬元免稅額

可口可樂帶頭推海洋廢料寶特瓶

可口可樂帶頭推海洋廢料寶特瓶

關鍵字：

大型柴油車貨物稅環保

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

她餵葡萄給狗吃　嘴唇一半也被吃掉

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

余苑綺吃蔬果愛運動「33歲卻直腸癌3期」！罹癌主因曝

余苑綺不菸不酒…33歲患直腸癌3期！熬過12次化療又擴散

智齒劇痛9個月　38歲男家中上吊

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

泰王令：剝奪詩妮娜貴妃一切頭銜

更多

最夯影音

更多
「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感
男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面