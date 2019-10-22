注意！擴大修法前的汰舊換新大型車　補退貨物稅申請期限只到12／16

▲大型車汰舊換新今年6月15日起可以退貨物稅最高可達40萬元。（圖／記者楊均典翻攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

為了防制老舊大型柴油車的汙染，改善空氣品質，修訂後的貨物稅條例在今年的6月15日生效上路了。財政部南區國稅局表示，自106年8月18日起到111年12月31日止，完成報廢且購買符合規定的大型車者，可申請減徵退還新車的貨物稅，每輛最高40萬元。

南區國稅局表示特別提醒，其中在106年8月18日起到108年6月14日完成汰舊換新大型車者，申請退稅期限即將在108年12月16日屆滿，民眾要期限內申請，以免逾期而喪失申請退稅權益。南區國稅局表示，修訂後貨物稅雖然是在今年6月15日公布施行，但是大型車汰舊換新可申請減徵退還貨物稅的適用期間，追溯自106年8月18日起，並延長至111年12月31日。

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申請退稅期限是自老舊大型車被廢的次日，或新購大型車牌照發照的次日起算6個月，至於這次修法施行前（106年8月18日到今年6月14日），已經完成汰舊換新大型車其退稅申請期限，依這次修正施行日（6月15日）起的6個月內申請，所以期限可到今年的12月16日止（原本是12月15日到期，但適逢假日延長至16日）。

南區國稅局表示，在106年8月18日到108年6月14日已經完成報廢95年9月30日以前出廠或95年10月1日誌95年12月31日出廠且符合3期污染排放標準的大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車、大型特種車及曳引車，並購買上開車輛新車且完成新領牌照記者，如果下列情形者，可透過產製廠商或進口人，在今年12月16日提出申請：

一，尚未申請減徵退還貨物稅。

二，已經提出申請減徵退還貨物稅5萬元，但還未經過國稅局或海關核定，還可再申請退還新大型車應徵稅額（上限40萬元）與5萬元的差額。

三，因逾規定期限提出申請減徵退還貨物稅5萬元，而經國稅局或海關否准退還。

四，已經申請國稅局或海關核准退還新大型貨物稅5萬元，可再申請退新大型車應徵稅額（上限40萬元）與5萬元的差額。

如果有符合這些情形的老舊大型車汰舊換新貨物稅的車主，請盡快透過產製廠商或進口人向國稅局提出申請，並提供金融帳戶提供國稅局直撥退稅，安全、便利又可快速取得退稅款。