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網嘲拒陳同佳投案「閹割主權」　刑事局出擊：致函香港警務處派人赴港緝凶

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21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

記者張君豪／台北報導

2018年震驚港台的港女箱屍命案、港籍兇嫌陳同佳明天即將出獄，22日陸委會發函、致電港府，表達台灣政府將派員赴港押解陳同佳來台受審、對此刑事局證實確有此事、22日下午3時許刑事局兩岸科正式發函給香港警務處，表達台方將派員赴香港押解陳嫌，到目前為止未獲香港警務處正式回應。

21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害。（圖／翻攝網路）

21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

刑事局指出：本案發生在2018年2月、港籍女潘曉穎與男友陳同佳來台灣觀光時入宿台北市大同區某旅館，遭陳嫌勒斃後裝入行李箱，兇嫌搭乘北捷紅線到竹圍站旁叢林棄屍，檢警查出潘女遇害時已有身孕導致一屍兩命、但命案曝光時，陳嫌已從容經搭機逃回香港。

▲港女潘曉穎疑似在飯店內遭男友殺害，被裝到行李箱棄屍。（圖／監視器畫面翻攝）

▲港女潘曉穎疑似在飯店內遭男友殺害，被裝到行李箱棄屍。（圖／監視器畫面翻攝）

刑事局與士林地檢署早在去年3月就透過法務部國際兩岸法律司、向香港警方提出司法互助請求，希望港警提供陳佳同偵訊筆錄、去年5月檢警根據法醫驗屍報告，發現潘女遺體內有另組DNA的骨頭組織；台方據此二度發出司法互助請求，希望港警提供陳男DNA樣本提供鑑定比對。

為此港台警方二次交鋒，港警堅持港方偵辦、反而希望台灣政府提供台警偵辦包含驗屍報告、監視器資料、以及相關訪查偵訊筆錄等卷證，香港警務處去年3月曾主動聯絡刑事局進行雙邊會談，港警務處派出詹姓警司等3名警官來台、雙方密會3小時卻未達成共識。

2018年12月、因地檢署對在台犯下殺人案的陳同佳發布通緝，通緝司法文件也透過陸委會向香港政府請求遣送陳嫌來台受審，但受限台港並無簽署司法互助協定，香港政府也擔憂以司法互助協定模式送陳嫌來台「等同承認台灣主權」

港女箱屍案睽違一年台灣檢警緝凶露出曙光，但港台政府間「主權之爭」讓一起殺人案層級拉高變成「國與國」間的司法合作、或者是「一中架構」下打擊犯罪，加上香港地區反送中抗爭持續延燒，今天陸委會、法務部、檢警主動提出訴求，後續發展仍有待觀察。

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