快訊／韓國瑜扔蛋2嫌落網！站斑馬線「直球偷襲」影曝光

記者林悅、林彥臣／台南、台北連線報導

國民黨總統參選人韓國瑜19日在台南舉行造勢活動遭到蛋襲，造成隨扈人員「中蛋」，台南警方火速追查在3天就逮捕到2名嫌犯，分別是75年次之陳姓與69年次之張姓男子，到案後2人也坦承犯行不諱。

▲台南警方根據監視器畫面，逮捕到蛋襲韓國瑜的兩名嫌犯。（圖／記者林悅翻攝）



台南市政府警察局第六分局指出，經初步清查，兩嫌並未在任何政治人物的服務處擔任職務，亦未加入任何政黨，惟犯案動機尚待進一步調查釐清，本案雖韓國瑜市長曾公開表示不予追究、遭波及之民眾亦不願提告，本分局先以刑法強制罪解送臺南地檢署，由指揮檢察官進行複訊偵查。

▲兩名嫌犯蛋襲韓國瑜的監視器畫面。（圖／記者林悅翻攝）



韓國瑜19日至台南市南區水萍塭公園參加活動後，於離去之際在金華路與永華路路口，突遭不明人士丟擲雞蛋，雞蛋破裂後蛋液造成現場民眾多人衣物污損，台南市市議員林燕祝座車亦遭波及，現場韓粉也大罵，「抓到揍死他！」蔡英文競選辦公室也發表聲明，譴責暴力，呼籲警方偵辦查明。

台南市政府警察局第六分局呼籲，砸蛋事件發生後引起社會高度討論，民主社會尊重各方意見，惟不應以任何暴力形式表達訴求，警方將保持行政中立立場，強化各候選人維安工作，全力遏止選舉暴力之發生，民眾於選舉期間應保持理性、彼此尊重，勿以暴力行為挑釁公權力。

初步了解，兩名嫌犯的犯案動機是不喜歡韓國瑜，但詳細的犯案動機與過程，警方還在偵辦查明中。

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