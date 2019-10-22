玉山國中學生挑戰玉山主峰　完成自我突破走出舒適圈

▲▼ 玉山國中學生於玉山主峰海拔牌前留念 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市玉山國中20名三年級學生在陳建州校長及師長們帶領下，22日上午攻頂玉山，並和市長黃敏惠及同學進行視訊，完成突破自我的挑戰。

▲▼ 玉山國中學生夜晚攻頂玉山 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，學習的本身，便是走入未知世界的探索活動，學校規劃這個只屬於玉山國中學生獨有的校本課程「玉見名山」，透過課程安排，帶領學生「走出教室外」，把全世界當作教室，並導入「探索教育」的思維，引導學生進行反思及學習，進而內化學習成果，成為生活中帶得走的行動力，體現「教育即生活」的教育意涵，是真正落實12年國民基本教育課程綱要「自發、互動、共好」的理念及精神。

▲▼ 玉山國中「玉見名山」課程，由師長帶領三年級學生挑戰玉山主峰 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠透過視訊與登頂同學們一起高喊口號、唱「玉山之歌」。登頂的同學們說，「3952的視野開闊了他的視野」、「登頂的過程非常辛苦，但唯有站在不一樣的高度，才能看到不一樣的風景，讓他深刻體驗到努力的重要性」、「這趟路讓他的國中生涯和別人更不同」。

參加挑戰營的學生是由三年級各班推選，以體適能成績、具攀登百岳經歷、品格、團隊力等條件作為推選原則，經各班推薦後，實施體能及相關課程訓練，其中包括自主訓練、校方排定的體能訓練、測驗及前導課程等，以鍛鍊學生體能及增長山林教育。本次登上主峰的20位同學中，18位有登過前峰經驗，另外2位同學則是由家長利用假日帶他們攀百岳，而獲得挑戰主峰申請資格。學生及師長於21日下午2時從學校出發，夜宿東埔山莊，並於22日凌晨1時15分由東埔山莊出發，上午10時30分至11時抵達玉山主峰，下午5時左右返回登山口，完成課程實踐。