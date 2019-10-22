嘉義市資源回收績效　今年度達標速度優於去年

▲▼ 嘉義市資源回收循環好禮站績優表揚。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府環境保護局 108 年設置 22 處「資源回收循環好禮站」辦理資源回收集點兌換活動，提供市民朋友就近回收的便利管道。感謝市民朋友的熱烈支持與積極參與，活動執行短短四個月即達到107年的年度回收量。22日於樂億皇家渡假酒店，舉辦「嘉義市資源回收循環好禮站績優表揚活動」，市長黃敏惠親贈感謝狀，期勉相互交流推動心得，增進資源回收工作認同感及凝聚力。

▲▼ 嘉義市資源回收循環兌換標準。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，要打造一個文明進步的城市，是要大家一起努力的，資源回收與環保就是文明與進步的表徵。為了鼓勵民眾繼續與市府一起落實資源回收做環保，今年環保局推動建置資源回收循環好禮站系統，讓大家在日常生活中建立良好的回收習慣，做好垃圾源頭減量與回收分類。

▲▼ 嘉義市資源回收循環好禮站地點。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠說，讓各「資源回收循環好禮站」與會代表相互交流推動心得，增進資源回收工作的向心力。結合基層單位將資源回收工作深耕基層，提高回收便利性及強化多元回收管道，進而達到環境保護;「資源回收循環好禮站」，不僅提供民眾回收便利途徑及正確資源回收知識外，還運用回收物集點兌換生活用品活動，鼓勵市民參與；而資源回收站回收的資源回收物變賣所得，還可以運用於社區環保及社區活動，提升社區凝聚力 。

嘉義市資源回收循環好禮站自 108 年 3 月 25 日起，提供 22 處資源回收便利站提供市民以指定回收物兌換生活用品。環保局更於7月30日更邀請22站資源回收循環好禮站工作同仁，前往嘉義市垃圾焚化廠參與經驗分享座談會，期藉互相交流及分享經驗，提升及精進辦理做法。統計至9月15日止，已辦理 320 場次兌換活動，參與人次 5,530 人次，回收量共計 178,039.9 公斤，每月平均回收量為 32,370.9 公斤，回收項目回收量為各式紙類共 134,702.8 公斤、塑膠類共16,056.3 公斤、金屬類共 13,218 公斤、家電資訊類共 8,328.5 公斤、玻璃類共 3,272.3 公斤、雜項類共 2,462公斤，成果十分豐碩。