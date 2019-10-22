嘉義火車站前　首件交通號誌、標誌、路燈共桿工程立桿施作

▲▼ 全嘉首件交通號誌、標誌、路燈共桿工程立桿施作於火車站前。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義市第一條整合交通號誌、標誌、路燈、監視器等設施的共桿工程，21日晚間首先於嘉義火車站站前路段開始進行夜間立桿組裝與吊裝施工作業，24處路口、62根桿件未來將更新汰換。

由嘉義市政府交通處辦理之嘉義市市區路口共桿統包工程，預計將嘉義車站前林森西路、中山路及新民路三條道路(東至吳鳯北路，南至世賢路)沿線共24處路口、62根桿件進行整合更新、汰換路燈、交通標誌、號誌共桿及路口管線地下化工程，今年7月20日開始陸續施工，預計10月底前完成桿件施工、12月底前完成最後的路口AC重鋪、綠斑馬等所有工項。

市長黃敏惠表示，嘉義車站前的林森西路、中山路及新民路是第一件共桿計畫，市府未來在2年內完成嘉義市其他主要道路之共桿計畫，不僅將串聯市區重要軸線道路、增進路口安全，讓駕駛資訊判讀更快速，另外也會以城市美學角度切入進行市容街景店招等整體規劃，以提升道路景觀，突顯嘉義市新道路意象。

市府交通處處長鄭君健呼籲，由於共桿桿柱量體較大，組立與吊裝施工必須利用夜間對交通影響最小的時段進行作業，市府會督導施工廠商做好夜間施工交通維持。為了道路施工安全，本工程也必須封閉部分車道進行施工、部分車道則維持通行，鄭處長呼籲施工期間行經共桿吊裝施工路段的用路人能盡量改道行駛或是注意聽從交管人員指揮慢速通過工區。

賴義龍科長說，此新式桿件將可同時整合吊掛多樣設備，解決路口路燈桿、號誌燈桿以及架空線混亂造成天際景觀不佳問題，市府也將配合此工程，換裝新式的「自發光路名牌」，還有現行的監視器系統、LED路燈、未來5G或新式科技器材都在此新式桿件中預留設置空間，未來民眾行經嘉義車站前道路時將會看到煥然一新的路口景觀。