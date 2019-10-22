快訊／陳同佳投案　蔡英文臉書回擊：不要被誤導！我們從沒放棄國家司法管轄權

▲總統蔡英文22日在臉書回應「陳同佳投案」一事。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

「港女命案」兇嫌陳同佳23日服刑期滿後，寫信給港府透露有意願到台灣投案，不料卻引發兩岸政治攻防展。總統蔡英文22日晚間6時許在臉書表示，陸委會已經透過台港經濟文化合作策進會發函給港府，要求港府同意台灣派檢警到香港押解陳嫌，「我要鄭重澄清，不要被誤導，我們從來沒有放棄國家的司法管轄權。」

總統蔡英文臉書全文：

關於香港人陳同佳是否來台受審一事，我要鄭重澄清，不要被誤導，我們從來沒有放棄國家的司法管轄權。



這個案件，受害者與加害者都是香港公民，此時此刻，加害者依然被關押在香港監獄，重要的證據和資訊也都在香港。



我們不樂見香港政府拒絕行使管轄權、拒絕為受害者討回公道的態度。稍早，陸委會已經透過台港經濟文化合作策進會發函給港府，要求港府同意台灣，明天派檢警到香港押解嫌犯。



案件發生在台灣，我們當然主張司法管轄權。我希望香港政府負起責任，提供必要的協助，讓司法機關掌握充分的證據，完整確認法律責任，還給受害的香港人公道。



是誰政治凌駕法律

答案很清楚

陸委會22日下午會同內政部、法務部召開聯合記者會。陸委會副主委邱垂正指出，下午已正式透過既有機制致函港方，希望港方提供本案相關合法協助。他強調，「香港不辦，我們來辦。」

邱垂正表示，港女命案發生以來，政府立場明確，還給被害家屬公道，相信這是台港民眾期待，呼籲港方能儘速正面回應並提供相關協助，也希望下午正式致函後，希望港方依照先前承諾及相關在港的卷證資訊，提供我方赴港人員攜回。

香港政務司司長張建宗22日也在例行記者會表示，陳同佳是自願往台灣自首，絕對不存在坊間所講「被自首」，而且台灣方面已經對陳同佳發出為期30年的通緝令，「既然嫌犯願意自首，相關單位應立即收押才是常理及符合國際慣例的做法。」

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