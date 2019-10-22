東北扶輪社捐贈12導程心電圖　提升嘉市救護品質

▲▼ 嘉義東北扶輪社捐贈12導程心電圖機給嘉義市消防局。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府22日舉行嘉義東北扶輪社捐贈12導程心電圖儀式，黃敏惠感謝嘉義東北扶輪社捐贈12導程心電圖機，及高雄榮民總醫院黃偉春醫師捐贈定心布2式，有助緊急嘉義市救護服務品質，會中頒發感謝狀，表揚嘉義東北扶輪社及黃偉春醫師熱心善行。

黃敏惠表示，「救人一命，一刻都不能等。」，感謝嘉義東北扶輪社捐贈消防局12導程心電圖，最近因為天氣多變，加上高血壓、高血糖、高血脂的三高，很多人都因為臨時發生的心肌梗塞，而喪失性命；在心肌梗塞的時候，在救護車上就可以利用心電圖緊急協助。

市消防局目前計有3臺12導程心電圖機，在救護車上可以偵測出患者心肌梗塞，到院前便透過12導程心電圖機連動通報醫院端，即時啟動醫院心導管團隊機制，再將病患送往責任醫院診治，成功挽救市民寶貴生命。

消防局局長蘇耀星表示，將持續以最快速度維護市民的生命安全，提供完善的緊急救護服務網絡，所謂「工欲善其事，必先利其器」，由於各界善心人士踴躍捐贈救護先進儀器，加上救護人員的精良技術，大大提升本市救護服務品質，也向民間團體無私奉獻、回饋社會的愛心善舉致意，期待發揮拋磚引玉的效果，讓更多善心人士響應，共同打造安全、樂活的嘉義市。