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匯流民調／台中立委三腳督　「郭柯聯軍」29.8％緊追沈智慧

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▲▼郭昕宜、沈智慧。（合成圖／記者黃軍瑋、屠惠剛攝）

▲郭昕宜、沈智慧。（合成圖／記者黃軍瑋、屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘目標瞄準2020立委大選，推出「郭家軍」，台北派出前立委李嘉進兒子李縉穎，高雄則是高雄議會副議長陸淑美之女黃韻涵，據傳台中可能會推派競選辦公室的媒體人郭昕宜。根據《CNEWS匯流新聞網》22日公布最新民調顯示，若「郭柯聯軍」在三腳督情況下可拿下29.8％的支持度，僅次於現任立委沈智慧。

《CNEWS匯流新聞網》分析，若「郭柯聯軍」有望拿下台中立委第五選區席次，在藍綠夾殺三腳督的狀況下，現任立委沈智慧、民進黨立委參選人莊競程與「郭柯共同推薦的候選人」中，沈智慧獲得32.2％選民支持，其次是「郭柯共同推薦人」的29.8％，兩人差距僅2.4個百分點，民進黨的莊競程則獲得19.9％支持，另18.1％無意見。

《CNEWS匯流新聞網》民調顯示，目前已經確定參選的三人中，包括沈智慧、莊競程，以及台灣民眾黨謝文卿，目前仍以沈智慧支持率最高，有39.0％選民表態支持，其次則是莊敬程的19.8％，謝文卿獲得12.2％排第三，另有29.0％未決定。

《CNEWS匯流新聞網》指出，有31.5％台中市第五選區選民支持郭台銘推出立委候選人，若四人角逐，仍以沈智慧支持率33.7％最高，但郭昕宜緊追在後獲得21.9％支持，莊競程則得到16.8％排第三，謝文卿支持率7.1％排第四，20.5％尚未決定。

本次《CNEWS匯流新聞網》最新「台中市第五選區立委選舉」匯流民調」，委託趨勢民意調查公司執行，調查對象為戶籍在台中市北區、北屯區，年滿20歲的一般民眾；調查採用家戶電話調查隨機抽樣；調查於10月17-18日晚間進行，共計完成1084份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.98個百分點，調查結果依據內政部最新人口資料，進行性別、年齡、教育程度與戶籍地加權。

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