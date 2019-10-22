積極推動台日交流及棒球運動　名城政次郎獲頒榮譽市民

▲▼ 嘉義市長黃敏惠頒贈名城政次郎先生(圖右)榮譽市民。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府22日由市長黃敏惠頒發榮譽市民證書及紀念檜木雕刻畫，表彰日本沖繩縣台灣會會長名城政次郎先生對於嘉義、臺日教育文化交流以及在日本推廣KANO電影等貢獻。

▲▼ 市府團隊與名城政次郎先生合照。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，市府不輕易頒發榮譽市民，因為這是至高的、屬於嘉義市的榮耀。，也由於名城政次郎先生過去曾住在嘉義市，對嘉義有很深的感情，並在推動KANO棒球、教育與文化交流等方面為嘉義做出很多貢獻，為市民之表率，他愛棒球、重視教育，就是嘉義人的特質。

名城政次郎說，得到榮譽市民非常感謝嘉義市，未來會不負重任、更加努力，以符合榮譽市民的身分。今後也會透過創辦之學校與台灣進行棒球、教育等各方面的交流。

名城政次郎1930年日據時期在台南州嘉義市出生，2歲時跟隨家人搬到嘉義市榮町二丁目（現約為嘉義市國華里長榮街與忠義街口），父親名城政雄（Nashiro Masao，1899年、日明治32年生）曾擔任台南州嘉義市市長秘書，民國34年台灣光復後，15歲的名城先生與家人回到日本。

名城政次郎與家人後來定居沖繩，1951年創辦那霸尚學院（日本沖繩名校尚學高等學校的前身），該校曾得到甲子園棒球賽冠軍寶座三次。KANO電影上映時，名城先生基於少年時期在嘉義市成長的深厚感情，於日本推廣行銷KANO，並引發熱烈討論，讓日本看到嘉義是棒球原鄉。

名城政次郎目前擔任沖繩尚學高等學校校長、理事長及日本沖繩縣台灣會會長等職務，全心全力推廣教育文化及體育活動，創辦的日本沖繩名校尚學高等學校與台灣多所中學廣泛交流，學生、棒球隊間往來頻繁，多次招待台灣團體到該校訪問，促進台日城市交流。尚學高等學校除有豐富的國際教育，也相當注重傳統文化及倫理教育，高中畢業要到海外留學的學生，必須通過該校指定三項傳統教育（柔道、琉球的三弦樂、日本茶道）之一的考驗。期待嘉義市未來能與尚學高等學校有更多、更深入的交流。

名城政次郎對原生地的濃厚思鄉情，積極推動台灣與日本琉球文化、教育的交流及KANO的行銷貢獻卓著，實為嘉義市市民之表率及榮耀，期盼未來台日雙方透過名城先生的協助持續展開交流。