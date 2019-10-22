幕後／蔡英文展談判專家本色！沉住氣忍2天　3劇本等死線反擊「陳同佳案」

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對香港「陳同佳案」，蔡英文政府22日終於出手反擊，將派檢調到香港押犯嫌連同卷證回台。對此，國安幕僚表示，面對此案政府早準備3套劇本因應，並為了等待時間死線，蔡英文展現國際談判專家的專業與性格，忍耐2天各界的政治操作，在最後時刻出手，接下來就看香港如何接招。

陳同佳所謂「自首」，從最一開始，蔡英文跟國安團隊老早發現事態並不單純，有「司法一中陷阱」的疑慮，如果港府願意審判，那麼從頭到尾就不會訂定「逃犯條例」，也不會引發香港運動，就政治意涵而言，就是把大陸跟台灣框架在一起。

國安人士指出，我方多次向港方協調司法互助事項，包括嫌犯和相關證據的移交，但港方皆不願予以理會，卻在陳同佳即將出獄前操作「自首」議題，不願意透過正式管道的「司法互助模式」，而以這種形同「私了模式」，不是台灣不辦，而是台灣政府基於司法主權，無法接受這種踐踏主權的私了模式，此例一開則後患無窮。

國安人士說，從上週末開始，北京、港府、國民黨、兩岸三地部分媒體大力操作，韓國瑜及國民黨陣營也是傾全力附和，「國民黨以為自己撿到槍，大動作進行選舉操作，然而這實際上是一齣北京、港府、國民黨同聲同調、共同合演的『林鄭脫逃』戲碼。」

國安人士強調，因此基本態度很鮮明，就是堅定一個「司法互助原則」，並準備三套劇本：第一、港府要審理，台灣提供司法協助；第二、香港不審理，台灣審理，但港府必須以正式司法互助管道將嫌犯和相關證據交予台灣；第三、香港不審理，台灣審理，但港府必須同意讓台灣方面派員赴港，將嫌犯押解來台，並將相關證據攜回返台。

國安人士說，在這三套劇本下，陳同佳只要「抵台就逮補」是最基本底線，行政院長蘇貞昌也多次強調這個立場，而蔡政府全程掌控相關情資，接獲陳同佳人等將於10／23上午搭乘班機來台，即派員前往香港，並於10／22給予港府最後通牒，要求港方將相關在港卷證資訊，例如：認罪書、庭訊口供等，提供我方赴港人員攜回，並協助我方赴港人員確認犯嫌身份及帶回，勿使重案犯嫌逍遙法外。

回顧這幾天蔡英文政府的處理，國安人士說，人還關在香港的時候，犯人、罪證都在香港那邊，可是又不跟台灣合作，這時候怎麼可以隨便說要收人，「如果收了人，結果因為罪證不足，辦不出所以然，根本變成台灣的事」。

因此，蔡英文政府策略上，就是「等最佳時機」，國安人士說，「等時間到死線，人要放出來了，我去要人，而且他是刑事的重犯，不是自由行背包客，我派專人去押！」

國安人士直言，如果不守著這條時間線，台灣就是被吃死，更遑論可以替港女伸冤，「香港明天不交人，放他趴趴走，就是縱放，抓起來，那幹嘛修條例？現在變成林鄭不顧香港女兒慘死，然後台灣來主持公道。」

回顧從上週末到今天，國安人士說，蔡英文堅持她過去在國際談判桌上「談判專家」的性格，在重大事件時利用不動聲色來作為保護色，但整個團隊必須扛住長達兩天的政治操作，沈住氣等到最佳的出手時機，只是這兩天真的很難受，「但套句籃球術語，這是零秒出手，就看香港政府怎麼接招了。」

▼陳同佳即將刑滿釋放，他透露願意赴台自首。（左圖／翻攝自當事人臉書，右圖／ETtoday資料照）



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