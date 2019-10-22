台南市教學卓越獎成績亮眼　黃偉哲親自頒獎肯定

▲台南市教學卓越獎成績亮眼，市長黃偉哲親自頒獎肯定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

教育部日前頒發2019年度教學卓越獎，台南市共有4校榮獲2金2銀佳績，公園國小附幼以及西門實小勇奪金質獎，東區大同國小、中山國中榮獲銀質獎，市長黃偉哲10月22日於台南市政會議頒獎，肯定台南市教育團隊的努力。

黃偉哲表示，台南市近幾年在教學卓越獎都有出色的表現，除了教育局有系統化的輔導外，更重要的是學校勤於深耕在地，發揮台南特色，因而展現出精緻的校本課程，期盼繼續努力與創新，讓更多學校課程邁向卓越，造福學子。

公園國小附設幼兒園緊鄰台南公園，以該地豐富的植物生態作為方案發想，以行動教室的理念，去探尋台南公園的自然與歷史，最後鼓勵學生發想公園的未來新樣貌，透過課程，孩子們未來可能成為公園文化再造的推手。



西門實驗小學沉浸式英語全台首學西門斜槓世界」方案以沉浸式的英語教學，整合該校長年發展的鄉土與海洋教育，打造出全台首學的英語學習方案，融合在地文化美學與雙語教育，培養學生成為具國際跨域素養的世界公民。課程中也融入新興科技，引導學生系統性地思考並理解問題，提升學生解決問題的能力。

東區大同國小以深耕土地、放眼未來、人文科技、行動實踐為方案理念，帶領學生探索鐵道歷史脈絡，見證南站轉變，用人文加乘新興科技與創意為老建築爭取重生的契機，透過「創客雲湧、百年南站」的課程實踐， 翻轉教育軸線，培養具備「自主學習、問題解決、資訊科技、人際合作、國際理解、美感創新、公民意識」等7大核心素養的未來公民。

中山國中以「鳳凰城上人文、科藝為翅中山游」方案獲獎，教學團隊以理解學生需求為起點，以在地文化的優勢為基底，開展出跨領域的特色課程，從「人文底蘊」、「科技創造」、「美學新力」的三大面向著手，建構出觀察力、感知力、創造力、統整力、恆毅力等5大關鍵能力，在運作的過程中同時也建構教師與學生及社區的自發、互動、共好的核心素養。