遊艇出海失去動力外海漂浮　海巡迅速救援人船平安返航

▲桃園市蘆竹漁港22日下午有遊艇出海，卻在外海拋錨失去動力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市竹圍漁港一艘遊艇22日下午出海進行海釣作業時，突然失去動力，張姓船長緊急下錨固定船身，結果錨繩又斷裂，遊艇被大浪推至鄰近沙灘，船員下錨時左手受傷，趕緊向海巡署求援，海巡署竹圍安檢所立即派員救援，在外海約0.5海浬處發現遊艇，將張姓船長與1名船員救回，遊艇也順利拖回岸邊處理。

海巡署北部分署第八岸巡隊竹圍安檢所22日下午1時許接獲遊艇張姓船長求救電話，其遊艇位於竹圍漁港港口外0.5海浬處因失去動力，下錨時又因錨繩斷裂，遊艇已漂流至南沙崙沙灘，請求海巡署協助救援。

▲海巡署北區分署第八岸巡大隊22日將船長、船員與故障遊艇拖回岸邊，所幸人船均安。（圖／記者沈繼昌翻攝）

海巡署竹圍安檢所、二三中隊第一機動巡邏站人員攜帶救生裝備前往救援，抵達現場海域後發現遊艇上有2名船員，其中船員左手掌因錨線斷裂不慎被割傷，手部有10公分撕裂傷，但暫時無生命危險，海巡署將受困遊艇船長與船員護送至回岸邊，遊艇則順利拖回岸邊處理，受傷船員已由消防局竹圍消防分隊送醫治療。



海巡署第八岸巡隊指出，秉持人溺己溺精神，平時堅守崗位外，若民眾遇有急難救援事件，會立即派員搜救，呼籲民眾若在港區或岸際發生危安事件，可撥打「118」海巡報案專線，海巡署將派員前往處理。

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