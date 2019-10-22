全國運動會競速滑輪溜冰　南大楊合貞勇奪2萬公尺金牌

▲台南大學楊合貞，勇奪2019全國運動會競速滑輪溜冰兩萬公尺金牌。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為我國於2017年世大運奪得滑輪溜冰5金的國立台南大學體育學系碩士班楊合貞同學，10月20日參加2019年全國運動會競速滑輪溜冰女子兩萬公尺淘汰賽，楊合貞同學雖負傷上陣仍全力以赴，在11個參賽市縣的22位菁英選手中，奮勇奪下金牌！

賽前，楊合貞同學因舊傷尚未痊癒，10月初在大灣國小平面場地訓練時，又因場地不平整摔裂膝蓋半月板，讓訓練深陷困境，增添更多艱辛困難，此次能夠在這場國內重大賽會中為台南市奪下代表團的第10面金牌，實屬不易，讓特地到現場為選手加油的台南市全國運動會輔導委員、台南大學體育學系主任陳耀宏教授，與台南市滑輪溜冰協會姜滄源主委振奮不已，獲獎消息傳回台南大學，所有師生也同感驕傲。

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教練吳炯助表示，此次桃園競賽場地剛整修為國際標準規格，大會正式對外開放訓練時間只有3天，參賽選手們要以時速將近50公里的速度，去適應兩側彎道的高、低起伏坡度以及氣候變遷對滑行地面材質的影響，加上合貞平常只能在平面操場上的跑道訓練，訓練過程相較其他有標準場地的選手艱困許多，但楊合貞不受環境和傷痛的影響，積極接受安排治療傷勢，並全力配合調整訓練的腳步，不斷創造佳績，勇奪這面難能可貴的金牌。