大轉彎！檢警願赴港帶回陳同佳　陸委會：不讓兇嫌逍遙法外

記者蔡紹堅／台北報導

港女命案兇嫌陳同佳23日獲釋後有意至台灣投案，但被移民署限制入境。陸委會副主委邱垂正22日下午表示，法務部昨日已要求港方優先審理本案，我方會透過司法互助方式處理，但港方仍未受理，為了不讓兇嫌逍遙法外，政府願派檢警赴港帶回犯嫌及事證，期望港府儘速給予正面回應。「香港不辦，我們來辦。」

陸委會22日會同內政部、法務部就陳同佳案召開記者會。陸委會副主委邱垂正指出，根據港府保安局21日晚間的聲明，港方仍無意受理本案，也不回應我方建立台港互助機制的建議，「我方一直苦等港方回應，都沒有下文，但為了不讓兇嫌逍遙法外，實現司法正義，務實處理本案，已透過既有管道向港方致函，表示願派檢警赴港。」

陸委會致函港府的內容提到，「希望港方依先前公開承諾提供合法協助，就我方去年3月16日、4月26日所提刑事司法互助請求書之請求事項及相關在港卷證資訊，例如認罪書、庭訊口供等，提供我方赴港人員攜回。」

▼陳同佳在台殺害女友潘曉穎後逃回香港。（圖／翻攝當事人臉書）

致函內容還提到，「本案犯嫌涉及重罪，為免犯嫌有逃亡滅證之虞，希望港方協助我方赴港人員確認犯嫌身分及帶回，勿使重案犯嫌逍遙法外。」

邱垂正強調，港女命案發生以來，政府立場一貫、明確，就是伸張公義，早日還給被害家屬公道，相信這也是台港兩地民眾的期待，「希望港方對於我檢警赴港將犯嫌暨事證帶回一事，能夠儘速正面回應，並提供相關協助，讓本案能夠圓滿解決，以符合各界的期盼。」

不過，關於我方人員何時赴港，以及透過何種方式將兇嫌與事證帶回，邱垂正表示，我方已經致函港府，將做好充分準備，但進一步時間、方式，正等待港府給予正面回應。

▼陸委會會同內政部、法務部就陳同佳案召開記者會。