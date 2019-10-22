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王時思赴韓響應棄煤行動　串聯城市力量共同面對氣候變遷

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▲台南市副市長王時思，代表黃偉哲市長，赴韓響應棄煤行動串聯城市力量，共同面對氣候變遷影響。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市副市長王時思（右2），代表黃偉哲市長，赴韓響應棄煤行動串聯城市力量，共同面對氣候變遷影響。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市副市長王時思，代表市長黃偉哲率團前往韓國忠清南道參加10月21-22日舉辦之「2019棄煤應對氣候變化國際會議」，並於22日代理台南市長黃偉哲與東亞各地方政府一同發表「東亞地方政府應對氣候變化之共同宣言」，展現東亞城市間合作，共同面對氣候變遷對環境造成無國界的衝擊。

忠清南道廳梁承晁道知事，在會議開始即分享城市面臨氣候變遷影響的挑戰，以及低碳永續發展挑戰及城市規畫之願景，邀請東亞各城市一同簽署響應、並期待地方政府能夠一同發表能諾並做出具體應對行動。

台南市副市長王時思代表台南市長黃偉哲於大會中表示，面對氣候衝擊造成的全球性天災，已無人可以置身事外，台南市身為地球公民的一分子，尤其以文化立市，憂慮全球環境變化將對人類文明造成無法彌補的傷害，因此面對氣候變遷，我們藉由建立預防性措施，以及改變既有生活方式兩大面向同步努力，以防止劇烈氣候造成的環境災難。

同時也朝向減棄煤、降低溫室氣體排放量、發展綠色能源及循環經濟，以建立正向的永續經濟循環。台南將攜手各地方政府與國際組織，成為全球環境永續及氣候行動網絡中可靠的夥伴，一起為後代打造更乾淨、綠色的地球面貌。

同時副市長王時思也在專題報告中指出，台南市在去年底就任的黃市長領導之下，加速推動陽光電城2.0計畫，讓原訂2021年達到1GW的目標，提前於今年6月底達標，對於ㄧ座核能發電廠的發電量，並設定下階段目標為2022年達到GW太陽光電設置容量。

而氣候變遷所造成空氣品質不佳的危害，則透過多元管制，推廣使用低污染能源響應全球「棄煤」政策，自2012年至2018年間已汰換175座燃油鍋爐，台南市生煤許可量自2014年逐年下降，至2018年已減少21萬公噸，減排同時降低污染排放，還給台南市民好空氣。透過數據顯示，台南市的PM2.5平均值從2014年30.2μg/m3,改善至23.0μg/m3,改善幅度高達24％，持續朝向空氣品質標（15μg/m3）邁進。

韓國忠清南道廳道、京畿道道、市宗特別市及日本熊本縣等參與大會的各地方政府對台南市減碳與綠色能源政策的成果感到非常驚艷，紛紛於會後與台南市副市長王時思長熱絡地交流執行經驗，並互相致贈具有城市代表性的紀念品，完成一次低碳環保外交，同時確立了彼此合作的夥伴關係，期待未來在環境永續發展以及城市交流上有都能有更進一步的合作。

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