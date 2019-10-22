台南城市音樂節、貴人散步音樂節　市長黃偉哲力薦

▲台南市長黃偉哲力薦2019台南城市音樂節，及貴人散步音樂節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019台南城市音樂節暨貴人散步音樂節將於11月8日熱烈展開，10月22日活動記者會上公布戶外主舞台10組演出樂團陣容，以及活動彩蛋—飛天小女警將以搖滾樂手形象在台南初登場，市長黃偉哲與參演樂團榕幫、晨曦光廊、羣青等貴賓邀請樂迷朋友一起唱遊台南、與貴人相遇在古都！

市長黃偉哲表示，雖然台南是一個古都，但有很多年輕人參加城市音樂的活動，而這活動不僅讓許多國內外的音樂團體共聚一堂，也有表演讓市民及觀光客共同聆賞；今年還有活動嘉賓飛天小女警，將換裝變身為搖滾樂手，首次在台南登場。

觀旅局表示,台南城市音樂節暨貴人散步音樂節今年活動規模更勝往年,台南城市音樂節表演增加為2日，11月9日、10日於康樂街與金華新路口打造免費戶外主舞台，包括茄子蛋、泰國皇室歌手Hugo、義大利搖滾樂團Any Other、徹摩、莫宰羊、女孩與機器人、榕幫、前衛音樂家ELIZABETE BALČUS、新加坡爵士融合樂團The Steve McQueens和英國民謠樂團9Bach等熱力登場，飛天小女警也將以全新音樂造型與現場樂迷互動。

11月8日至10日登場的「2019 LUCfest貴人散步音樂節」將在台南美術館二館、全美戲院、古蹟吳園藝文中心、兜空間、藝廊B.B.Art、南美里活動中心及會議場地飛石樓等7個在地特色場館進行，表演團隊多達65組，國內外音樂相關產業參與人士更超過百人，歡迎大家運用各式秋冬遊好康優惠來台南聽音樂、走老屋、逛市集。

貴人散步3日聯票以及高鐵套票現正熱賣中，購買音樂節票券即可享免費進出南美二館、全台多間合作店家優惠等好康，活動內容與優惠資訊詳見台南城市音樂節活動官網或ＦＢ粉絲團「台南城市音樂節 Tainan Music City」，貴人散步音樂節表演及相關資訊請見貴人散步音樂節活動官網。