台南歷屆議員回娘家　大讚揚議會新氣象

▲台南市歷屆市議員協進會，在市議會舉辦聯誼活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市歷屆市議員協進會10月22日中午，在台南市議會舉辦屆議員聯誼活動，議長郭信良與市議員林阳乙等人一同出席，歡迎歷屆議員們回娘家，台南市長黃偉哲及前台南市長施治明也撥空到場。

議長郭信良、市議員林阳乙、楊中成、洪玉鳳、王家貞、許至椿、李鎮國、方一峰、尤榮智、李文俊、盧崑福、許又仁、呂維胤、蔡淑惠、蔡育輝、黃麗招、蔡秋蘭、周奕齊、陳碧玉、林燕祝、杜素吟、吳通龍、李啟維、周麗津、吳禹寰、曾培雅、陳怡珍、陳昆和、穎艾達利、鄭佳欣、林易瑩、沈震東、林美燕等人在場歡迎歷屆市議員，郭信良說市議會和以往大不相同，最明顯的變化就是藉由舉辦活動，市議會變得很親民。

議長郭信良細數年初以來舉辦的小小台灣燈會，以及議會首度辦理的重陽敬老表揚，來參加的大人、小孩以及長者們，都覺得很有意義。郭信良說，市議會甚至不必出國，就能推動國民外交。外交部安排來參訪的美國、德國、芬蘭外賓們，都感受到我們的熱情和台灣的美好，回國後就會幫忙宣揚台灣。

郭信良表示，一般民眾或許會認為擔任市議員很風光，但他心中總記得一句話：人生有起也有落，總是有不當市議員的時候。議長郭信良感念於前輩議員們對這座城市的貢獻，所以在他選上台南市議會議長後，主動提供台南市議會內一個空間，作為歷屆台南市議員們聯繫情誼，以及來向市議會提出建言的地方，議長郭信良歡迎歷屆台南市議員們隨時回娘家走走。

協進會沈明松副理事長指出，議長郭信良是他所知最敬老尊賢的議長，不但主動提供市議會空間供歷屆議員回來聯誼，還特別贈送85歲以上台南市議員重陽禮品，讓大家都感受到議長郭信良的關懷和照顧。沈副理事長鼓勵歷屆台南市議員們多回到議會參加活動，親身感受議會的新氣象。

市長黃偉哲市長也以第15屆台南縣議員的身分來參加今日聯誼，他表示自己也是台南市議會的一份子，因為有前輩們的好眼光，後來者才能在堅固的基礎上再去建設；除了表達感謝，他希望能多向市議員前輩們請益，讓未來台南市政更進步。