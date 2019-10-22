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德仁天皇即位「饗宴之儀」…皇居招待賓客400人　光餐前致意就要1小時

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▲▼德仁天皇「即位禮正殿之儀」，向日本海內外宣告正式即位。（圖／路透）

▲德仁天皇「即位禮正殿之儀」，向日本海內外宣告正式即位。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

日本天皇德仁22日舉行「即位禮正殿之儀」，正式向海內外宣布即位。天皇即位儀式之一的「饗宴之儀」當地時間晚間7時20分（台灣時間6時20分）在皇居宮殿舉行，德仁天皇與雅子皇后出席接受賓客祝福道賀。

日本放送協會（NHK）報導，在「即位禮正殿之儀」過後，德仁天皇伉儷先回到過去居住的赤坂御所，晚間7時再次返回皇居，出席「饗宴之儀」。德仁天皇身穿燕尾服，配戴最高等級的大勳位菊花章頸飾；雅子皇后則身穿一襲優雅長禮服，並配戴傳承自太上皇后的頭飾和勳章。

返回皇居後，天皇伉儷晚間7時20分於晚間7時20分進入「竹之間」，代表「饗宴之儀」正式開始。「饗宴之儀」為天皇即位禮儀的一部份，共分4次舉行，其中22日舉行的為第1回饗宴之儀，主要招待上午出席觀禮的180多國元首和皇室成員共400多人。

報導提到，天皇伉儷將在竹之間一一接受出席者的問候，大約需要一個小時時間。再與全體人員致意後，天皇伉儷將於晚間9時轉移至「豐明殿」，與秋篠宮伉儷等皇族成員共進晚餐。

據了解，豐明殿今晚除了主桌外，還配置10張長桌和大約370個座位。另外，各國賓客的座席順序是依照在位時間或任期長短安排，例如汶萊蘇丹哈山納波嘉（Hassanal Bolkiah）就坐在德仁天皇右側，而雅子皇后左側則是瑞典國王卡爾十六世•古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）。

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