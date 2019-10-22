美將對中國3000億美元產品啟動「排除」程序！9月後加徵過的可返還

▲美將對中國3000億美元產品啟動「排除」程序。示意圖，與本文無關。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美國商務部日前發佈公告稱，將自31日起對中國3000億美元加徵關稅清單產品啟動「排除程序」，一直到2020年1月31日美國利害關係方可向美國貿易代表辦公室（USTR）提出申請，若得到批准後，自2019年9月1日起已加徵的關稅則可以追溯返還。

大陸商務部22日在官網上指出，該程序自2019年10月31日至2020年1月31日，美國利害關係方可向美國貿易代表辦公室（USTR）提出排除申請，但是需要提供的資料則有4點，其中包含「有關產品的可替代性」、「是否被徵收過反傾銷反補貼稅」、「是否具有重要戰略意義」或者與「中國製造2025等產業政策相關」等。

▲9月後被加徵過的關稅，若通過申請，可追溯返還。（圖／翻攝大陸商務部官網）



值得注意的是，美商務部還說，若排除申請得到批准，自2019年9月1日起已經加徵的關稅可以追溯返還。陸商務部接著還附上美國貿易代表辦公室的公告鏈接以及申請排除的網址。

其實，美國總統川普在21日就向記者表示，美中貿易談判進行的很順利，應該可照他先前預期的下月中就簽署；接下來第二階段協商所涵蓋的議題，在很多方面會比第一階段容易處理。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，川普政府的目標仍然是希望在11月16至17日，於APEC智利峰會上，完成第一階段的貿易協定，但目前還有一些議題要解決。不過，商務部長羅斯（Wilbur Ross）在21日稍早則表示，第一階段的協議也「不一定」要趕在下個月完成，因為達成「正確協議」比時機點還要重要。

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