大肚生態共融兒童公園落成　盧秀燕秀政績！綠議員吐槽　

▲盧秀燕開心教小朋友玩打彈珠。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府投入總經費663萬元打造的「大肚區下番社生態共融兒童公園」，22日舉辦完工啟用典禮，市長盧秀燕表示，市府納入地方想法，打造包括以蜻蜓為主題造型的滑梯、長者與小孩都可使用的共融公園，以及沒有任何罐頭遊具等3大特色，這處公園將成為當地特色景點。

▲盧秀燕開心和太鼓隊小朋友打招呼。（圖／記者鄧木卿攝）

「短短半年就完工！」盧秀燕表示，下番社兒童公園面積約2千平方公尺，市府納入地方想法，結合生態特色，將蜻蜓造型融入攀爬體驗設施的爬架與爬網、滑梯及光影涵洞，另外還設有友善沙坑及鳥巢式鞦韆等設施，讓各年齡層孩童皆可使用，為大肚區創造一處具有特色的兒童遊戲場。

▲盧秀燕與來賓、小朋友們一起拿竹蜻蜓把玩。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕也指出，市府推動台中美樂地計畫，讓具有特色的共融公園一波一波完成，健檢老舊公園維修損壞處，新闢公園也翻轉過去設計思維，導入12感官與共融理念，打造更多讓市民充滿歡笑的友善公園空間。

▲張家銨認為，盧市府應多多開工，不要搶功。（圖／記者鄧木卿攝）

童玩與蜻蜓是下番社當地文化及生態特色，啟用典禮上特地將童玩帶到現場，盧秀燕和小朋友手拿竹蜻蜓，一同玩彈珠等童玩遊戲，現場伴隨著小虎隊的歌曲「紅蜻蜓」，還有小朋友在生態池旁表演太鼓，熱鬧不已、充滿童趣。

出席公園啟用典禮包括立委顏寬恒、市議員張家銨、林汝洲、林孟令、教育局長楊振昇、建設局長陳大田等人。

去年年初就參與會勘、規劃及爭取建設經費，可說是一手催生的張家銨則說，她和所有民眾都非常開心生態公園能夠落成啟用，但是她也不滿的說，這項興建案全是前朝辛苦而來，但盧市長致詞時卻隻字未提，反而變成她的政績，張希望盧市府能多多開工，繁榮地方，但也不要搶功。

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