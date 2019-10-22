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社會 社會焦點 保障人權

談車禍賠償破裂！員工被滅火器猛砸頭　麵包店老闆調影片反擊了

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記者趙蔡州／綜合報導

新北市新店區一間飲料店員工投訴，他與隔壁的麵包店員工發生車禍，因為後續賠償談不攏，他就去麵包店裡找人，不料與麵包店老闆發生口角，對方還拿滅火器追打他。麵包店老闆則出面反駁，飲料店員工走進來就罵人，而且是對方先動手打人的，現場雙方撕破臉互告傷害。

影片中可以看見，雙方在飲料店外面發生肢體衝突，身穿圍裙的麵包店老闆持滅火器朝飲料店員工頭部猛砸，員工被滅火器砸中後立刻轉身反擊，連續揮了好幾拳猛打麵包店老闆，其他人見狀立刻上前把雙方分開，防止衝突進一步擴大，旁邊的客人則是嚇到頻頻觀看。

▲▼談車損遭斧頭追　滅火器毆 麵包店駁:他罵人還先打我。（圖／東森新聞）

▲原本只是談車禍賠償，結果雙方卻爆發肢體衝突，還有人拿滅火器攻擊。（圖／東森新聞）

衝突起因於一場車禍，飲料店員工陸姓男子表示，自己8日借機車給同事，不料同事與麵包店員工發生擦撞，因為通知要賠償但對方不理，他才會上門協商賠償問題，「我沒有態度很差，我只說你們老闆在嗎，（對方回答）住在樓上，我說那你可以請他下來嗎，他（員工）撞到我的車，到現在都沒負責。」

麵包店劉姓老闆則出面反駁，明明就是陸男進門就先罵人，「對方先進來叫囂，然後叫囂的時候，都直接罵髒話，他就直接侮辱我媽，各位你們父母被侮辱的話，你們會怎麼樣」。劉老闆更拿出監視器指控，因為陸男對著媽媽罵，他與其他員工才會上前與對方理論，沒有多久雙方就發生肢體衝突。

▲▼談車損遭斧頭追　滅火器毆 麵包店駁:他罵人還先打我。（圖／東森新聞）

▲麵包店劉姓老闆出面反駁，明明就是陸男進門就先罵人。（圖／東森新聞）

監視器影片可以看見，劉老闆準備回到店內，下一秒被一名男子攻擊臉部，氣得衝去要拿斧頭，但被母親和員工攔阻，因此才改拿滅火器衝出去。陸男則反駁，「對方在麵包店門口對我動手（被環抱脖子），被拉開以後，我就被先叫回飲料店裡面，（走到一半）就像影片那樣子被滅火器打。」

▲▼談車損遭斧頭追　滅火器毆 麵包店駁:他罵人還先打我。（圖／東森新聞）

▲影片中劉男剛要走入店內，結果就被人出拳攻擊，氣得衝去拿斧頭，但被其他人阻止。（圖／東森新聞）

原本只是機車車禍協商賠償，最後雙方卻指控別人動手打人，陸男頭部被砸到紅腫，劉老闆則是耳朵撕裂傷，離奇的是2人都不是車禍當事人，只是因為發生車禍的員工沒有第一時間談妥車損賠償，進而發生後續的肢體衝突，兩間店也因此槓上互告傷害。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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