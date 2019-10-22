300萬有殼族有福了！　住宅火險明年保費不漲、保障增逾50萬

▲金管會今天宣布，在不調漲保費前提下，擴大住宅火災保險的保障範圍，預計明年1月1日上路。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

為讓民眾住家安全更有保障，金管會今（22）日宣布，在不調漲保費前提下，擴大住宅火災保險的保障範圍，提高建築物、動產、竊盜事故及住宅第三人責任基本保險的保險限額，並新增住宅火災保險額外費用、住宅颱風及洪水災害補償的保險保障，預計明（2020）年元旦上路。

金管會擴大住宅火災保險的保障範圍，首先是參考現行建築物的造價成本，修正「台灣地區住宅類建築造價參考表」，調整建築物的重置成本，主要調整建築物本體的各區每坪造價，平均提高約18%，作為建築物保險金額的釐訂依據。

第二是提高3項保障限額，動產的保險金額上限由60萬元提高至80萬元；每一竊盜事故賠償金額上限由10萬元提高至15萬元，保險期間內累計賠償金額上限由20萬元提高至30萬元；住宅第三人責任基本保險的每一個人體傷50萬元、每一個人死亡100萬元、每一意外事故體傷及死亡500萬元、每一意外事故財物損害100萬元的保險限額，提高為目前限額2倍，並將保險期間內最高賠償金額由2,000萬元提高為2,400萬元。

第三是新增承保範圍，增加住宅火災保險額外費用，其中金融、信用卡及證件重製費用、租屋仲介費用以5,000元為限、搬遷費用以10萬元為限、生活不便補償金每天3,000元，每一事故最高以30日為限。

另增加住宅颱風及洪水災害補償的保險保障，擴大承保建築物及其動產因颱風或洪水事故所致損失，賠償限額依風險分為三區，第一區（風險最低）為9,000元，包括新竹、台中、嘉義、雲林、南投，第二區最多理賠8,000元，包含台北、新北、台南、高雄、桃園、澎湖、金門及馬祖地區，而風險最高的第三區則賠7,000元，包括基隆、宜蘭、花蓮、台東、屏東。

金管會保險局官員表示，目前全台300萬房屋有投保住宅火災保險，平均保額約為300萬元，換算下來一年保費約735元，這次在金管會要求產險公會檢視下，擴大住宅火災保險的保障範圍，預計明年開始施行，若舊保單尚未到期，也會自動擴大承保範圍，而新保單則一律適用。