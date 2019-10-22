桃園警攜女友敬酒同部落全運會選手　「酒過三巡」雙方鬧上警局

▲桃園市警局保大2名員警19日休假與女友外出吃宵夜，卻與全運會選手起衝突鬧上警局。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局保大2名員警19日休假外出帶女友吃宵夜，在餐廳巧遇全運會6名選手，剛好都是來自同個部落同鄉，雙方索性併桌把酒言歡相互敬酒，但酒過三巡後，一名員警懷疑對方假藉言語調戲女友引發衝突，雙方互有拉扯推擠，店家擔心爆發衝突報警處理，將雙方都帶到警局製作筆錄，事後，2名員警與2名選手被依違反社維法裁罰，警局強調，2名員警調查後恐將面臨行政處分。

桃園市警局指出，2名隸屬市警局保安大隊警員19日凌晨，趁休假帶女友至桃園區一家薑母鴨店吃宵夜，正好桃園今年舉辦全國運動會，2名員警巧遇同樣來自同個部落的6名全運會選手，眾人併桌相互敬酒，氣氛相當和諧。

席間，員警認為女友遭對方以言語調戲，搞得女友心情不佳，因此不滿質問對方，雙方都喝了酒，口氣都不佳，站起來相互推擠拉扯，薑母鴨業者擔心事情鬧大趕緊報警處理，警方趕抵後將2名保大員警與6名選手都帶回警局偵訊；警方調閱現場監視器後，確認2名警員和2名選手都有動手推擠拉扯動作，4人都坦承動手推擠，案發後全部依違反社維法函送裁罰。



市警局保安大隊強調，本案秉公處理，絕不護短，2名警員當時都是休假狀態，事發後督察單位已針對事情發生過程調查責任歸屬，調查結果出爐後，若是員警責任，不排給予行政處分。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►3年什麼都A！涉侵占公款74萬 社區管委會總幹事被訴

►人夫摩鐵抓猴只見「蓋棉被純聊天」 他重金買下床單和衛生紙團仍敗陣

►租屋放任毛孩「家具當玩具」 屋主驚見「全咬爛」...檢：房客涉毀損罪



