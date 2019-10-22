郭台銘感恩見面會展歌喉　網友點歌「我現在要出征」、找川普當嘉賓

▲郭台銘台中感恩見面會，開放網友點歌。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘自九月開始舉辦感恩之旅見面會，吸引大批「果凍」參加，第三場見面會於27日台中登場，郭董將大展歌喉，22日在臉書詢問網友意見，希望能唱一首簡單好唱又有意義的歌，沒想到有網友希望能聽到郭董唱《我現在要出征》。

郭董表示，每次都是唱《感恩的心》但真的很感恩，「唱歌比做企業難」，自己實在不太會唱歌（除了唱國歌），希望大家一起來找一首簡單好唱又有意義的歌吧！

不少網友留言敲碗，希望郭董可以唱《再出發》、《我的未來不是夢》、《明天會更好》，還有網友表示，「最近很紅的歌曲《我現在要出征》，很想聽果凍唱一次看看」。

▲▼郭台銘台中感恩見面會，開放網友點歌。（圖／翻攝郭台銘臉書）



此外，郭董也問大家想要誰當神秘嘉賓？網友留言五花八門，「曾馨瑩=真心贏」、「張忠謀董事長合體林百里董事長」、「川普」、「宋楚瑜」。

郭台銘確定不投入2020總統大選後，將目標瞄準立法院，也透過感恩之旅的活動，替郭家軍進攻立法院儲備能量，另也和台北市長柯文哲合作，讓第三勢力可以成功進入立法院。

▲▼郭台銘台中感恩見面會，網友希望能請川普當神秘嘉賓。（圖／翻攝郭台銘臉書）



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