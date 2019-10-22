　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有錢就會作怪！「這些面相」男人是地雷：眼白有紅絲、魚尾紋長而亂

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

（圖／Pixabay）

▲女人總是希望另一半能功成名就，但有些男人一有錢了就愛作怪。

圖文／周刊王

許多人常說「男人有錢就作怪」，命理專家黃友輔就在節目上分析，什麼樣面相的男人有錢就會作怪，並分為「事業上」與「感情上」2方面，像是盲目投資、包養小三、偷吃等可能性。

第一種「事業上作怪」的類型，可能會因有錢野心就變大，為了賺更多導致不停擴張事業版圖，但若失敗就成了盲目投資。

請繼續往下閱讀...

「事業上作怪」的面相。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

▲「事業上作怪」的面相。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

雙法令紋：

所謂的「雙法令紋」，第一重就是從鼻子衍生出的法令紋，第二重則是從嘴巴衍生的法令紋，黃友輔解釋，「雙法令紋」代表會擁有2種以上的事業，至於跨領域經營副業的成敗，則要看「雙法令」長的好不好，法令紋左右一致、整齊、長短相同，是長得好的法令紋，若長得一長一短、一深一淺等，想經營副業可能容易失敗。

鼻翼外張：

黃友輔表示，鼻翼向左右擴張，代表人際關係很好、貴人多，而朋友多自然涉獵的領域也就廣，因此事業版圖會往越來越多不同方向擴張。

偃月骨額頭：

所謂的「偃月骨」，就是是額頭有塊突出的骨頭，形狀像半圓的月亮，而額頭象徵人的事業宮，有「偃月骨」的額頭，代表對事業的野心，因此會有將事業越做越大的慾望，不斷想讓自己的生活好要更好。

第二種則是「感情上作怪」的類型，黃友輔也說，事業上作怪可能有好有壞，但感情上作怪就不應該了，養小三、偷吃，下場都是很差的。

「感情上作怪」的面相。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

▲「感情上作怪」的面相。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

鼻子歪、嘴巴歪：

黃友輔表示，「鼻子歪、嘴巴歪」代表這個人可能心術不正又花言巧語，當他們沒錢時，會非常聽老婆的話，但一有錢就會開始作怪，在外面亂來。

眼白常纏紅絲：

黃友輔說明，若長期眼白有血絲，表示對肉體的慾望太強，很可能縱慾過度，眼白有紅絲，稱為「色眼」，代表這種人可能常用色瞇瞇的眼睛在看人。

魚尾紋長而亂：

眼睛後面的部位代表夫妻宮，黃友輔說，沒錢時這樣的男人會乖乖待在家，當居家好男人，但一有錢就會開始亂來，此外魚尾紋混亂也代表在外面的生活太亂。

延伸閱讀

「世界球后」戴資穎貼出空服員合照　航空：恐影響公司形象

真會設計！礦泉水瓶蓋能放藥丸、手機　引起轟動

怎麼睡都覺得累？辦公室一族簡單自救法

ET快訊
快訊／台北驚傳墜樓意外！3歲童「國宅墜落」撞地…無生命跡象
快訊／蛋襲韓國瑜案警方3天逮到人　2嫌落網坦承犯行
蔡英文展談判專家本色！沉住氣忍2天　3劇本反擊「陳同佳案」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「乾隆與和珅」之間有男人的浪漫！《紅樓夢》在清朝被列為禁書有秘辛

全國運動會競速滑輪溜冰　南大楊合貞勇奪2萬公尺金牌

有錢就會作怪！「這些面相」男人是地雷：眼白有紅絲、魚尾紋長而亂

我還活在你的眼裡嗎？難以辨識的低像素動物照　數字隱藏瀕危事實

職缺超心動！他一查「騎車20分鐘」心涼　網全傻眼...屏東哥甩車程圖：還嫌

新交往女友「狗跟我選1個」！他嘆心累想互相　網一看當媽了…狂勸放生

博羅依快速增強攻上強颱！　專家示警周五六甩雨日本：類似「共伴效應」

女同志用歌曲暗示性向⋯外婆聽完反應超催淚！紀錄片《出櫃》直擊20個自白案例

週年慶無感！同事翻貴婦牌DM「抗老set近40K」　她秒傻：不如做醫美

Uber轉型服務多元化計程車！首家合作車隊出爐　北北基桃結盟「Q Taxi」

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

遊樂園驚見「印地安活屍」亂舞 鬼王陪玩設施...遊客驚呆：超逼真

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

超養眼！雷神半裸舉啞鈴健身　烈陽下狂曬大肌肉...少女們流口水啦

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

宜蘭翁回收「切鐵管」爆炸慘死　國軍比對竟是F-16戰機火箭彈！

「乾隆與和珅」之間有男人的浪漫！《紅樓夢》在清朝被列為禁書有秘辛

全國運動會競速滑輪溜冰　南大楊合貞勇奪2萬公尺金牌

有錢就會作怪！「這些面相」男人是地雷：眼白有紅絲、魚尾紋長而亂

我還活在你的眼裡嗎？難以辨識的低像素動物照　數字隱藏瀕危事實

職缺超心動！他一查「騎車20分鐘」心涼　網全傻眼...屏東哥甩車程圖：還嫌

新交往女友「狗跟我選1個」！他嘆心累想互相　網一看當媽了…狂勸放生

博羅依快速增強攻上強颱！　專家示警周五六甩雨日本：類似「共伴效應」

女同志用歌曲暗示性向⋯外婆聽完反應超催淚！紀錄片《出櫃》直擊20個自白案例

週年慶無感！同事翻貴婦牌DM「抗老set近40K」　她秒傻：不如做醫美

Uber轉型服務多元化計程車！首家合作車隊出爐　北北基桃結盟「Q Taxi」

匯流民調／台中立委三腳督　「郭柯聯軍」29.8％緊追沈智慧

快訊／台北驚傳墜樓意外！3歲童「國宅墜落」撞地…無生命跡象

12強／劉致榮崛起　謝長亨：讓投手養成有另一思考方向

全運會／謝喜恩隔5年終於破跳遠個人最佳　6M19摘金成歷年第七

史上最威的開箱文　彰警150輛新警車最壯觀

遭漫威巨星嗆：你這孬種！　黃明志爆氣「不爽來啊」放話大鬧美國

專訪／李縉穎要推「新創專法」　把郭董意志帶進立法院

武術世錦賽　黃詠晨南刀鍍銀

注意！擴大修法前的汰舊換新大型車　補退貨物稅申請期限只到12／16

第4代Honda FIT提前曝光！日規4車型、新增1.5升油電動力

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

機智哥揭促銷價的秘密！網長知識了

餵蛤蜊喝奶！女兒驚呼：變超肥滿

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

好市多買多榖飯！回家發現「空一半還長毛」

藥燉土虱含綠色魚卵　饕客卻讚是極品

一天零用錢200元！60K人夫曝怎過生活：我是難民

6歲妹美顏自拍！老媽出賣0修圖照萬人讚爆

貨車轉角卸貨！她一瞥「隱藏版斷頭台」嚇壞

今晨最低溫新北苗栗16度　變天時間點曝光雨區擴大　

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

她餵葡萄給狗吃　嘴唇一半也被吃掉

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

余苑綺吃蔬果愛運動「33歲卻直腸癌3期」！罹癌主因曝

余苑綺不菸不酒…33歲患直腸癌3期！熬過12次化療又擴散

智齒劇痛9個月　38歲男家中上吊

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

泰王令：剝奪詩妮娜貴妃一切頭銜

更多

最夯影音

更多
「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感
男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面