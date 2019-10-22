有錢就會作怪！「這些面相」男人是地雷：眼白有紅絲、魚尾紋長而亂

▲女人總是希望另一半能功成名就，但有些男人一有錢了就愛作怪。

圖文／周刊王

許多人常說「男人有錢就作怪」，命理專家黃友輔就在節目上分析，什麼樣面相的男人有錢就會作怪，並分為「事業上」與「感情上」2方面，像是盲目投資、包養小三、偷吃等可能性。

第一種「事業上作怪」的類型，可能會因有錢野心就變大，為了賺更多導致不停擴張事業版圖，但若失敗就成了盲目投資。

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▲「事業上作怪」的面相。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

雙法令紋：

所謂的「雙法令紋」，第一重就是從鼻子衍生出的法令紋，第二重則是從嘴巴衍生的法令紋，黃友輔解釋，「雙法令紋」代表會擁有2種以上的事業，至於跨領域經營副業的成敗，則要看「雙法令」長的好不好，法令紋左右一致、整齊、長短相同，是長得好的法令紋，若長得一長一短、一深一淺等，想經營副業可能容易失敗。

鼻翼外張：

黃友輔表示，鼻翼向左右擴張，代表人際關係很好、貴人多，而朋友多自然涉獵的領域也就廣，因此事業版圖會往越來越多不同方向擴張。

偃月骨額頭：

所謂的「偃月骨」，就是是額頭有塊突出的骨頭，形狀像半圓的月亮，而額頭象徵人的事業宮，有「偃月骨」的額頭，代表對事業的野心，因此會有將事業越做越大的慾望，不斷想讓自己的生活好要更好。

第二種則是「感情上作怪」的類型，黃友輔也說，事業上作怪可能有好有壞，但感情上作怪就不應該了，養小三、偷吃，下場都是很差的。

▲「感情上作怪」的面相。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

鼻子歪、嘴巴歪：

黃友輔表示，「鼻子歪、嘴巴歪」代表這個人可能心術不正又花言巧語，當他們沒錢時，會非常聽老婆的話，但一有錢就會開始作怪，在外面亂來。

眼白常纏紅絲：

黃友輔說明，若長期眼白有血絲，表示對肉體的慾望太強，很可能縱慾過度，眼白有紅絲，稱為「色眼」，代表這種人可能常用色瞇瞇的眼睛在看人。

魚尾紋長而亂：

眼睛後面的部位代表夫妻宮，黃友輔說，沒錢時這樣的男人會乖乖待在家，當居家好男人，但一有錢就會開始亂來，此外魚尾紋混亂也代表在外面的生活太亂。

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