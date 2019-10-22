在殯儀館辦婚禮！他圓妻「最後心願」　新郎忍淚畫面超虐心...網全哭崩

▲為了完成妻子的心願，他在殯儀館中舉辦婚禮。（圖／翻攝自澎湃新聞）



記者邱偉倫／綜合報導

命運總是愛捉弄人，當你感覺到一切都要變好的時候，老天爺就突然和你開一個大玩笑。遼寧省大連市20日清晨，在一間殯儀館中，正舉行著一場特殊的「婚禮」，男子深情不捨地望著女方，但是身穿婚紗的新娘卻躺在棺材裡，男子身後的投影機還不斷放著愛妻生前的照片，這畫面不禁讓一旁的親友紅了眼眶。網友們看到照片和故事後，紛紛難過表示「老天為什麼對相愛的人這麼殘忍？」、「真的看哭了」、「看得讓人好心酸」。





▲他努力打拼，為了讓妻子過上好生活，沒想到老天開了一個大玩笑。（圖／翻攝自澎湃新聞）

綜合陸媒報導，35歲的男子名叫徐世南，與妻子楊柳在2007年8月13日認識，兩人是大學同學，但是彼此正式認識卻是在網路上。他和妻子相愛交往6年的時間，在楊柳的陪伴下，徐世南從小超市慢慢做到水產養殖業，而在生意漸漸有了起色後，徐世南在妻子老家營口買了房子，兩人在2013年8月13日登記結婚，共同組織一個美好的家庭。

但同年11月，妻子卻被確診罹患乳腺癌，雖然術後2年內，經歷8次化療、35次放療、1年的靶向治療，她仍秉持著樂觀積極的態度，更將自己的微博改名為「乳腺癌cici」，把治療癌症的心路歷程發佈上去，鼓勵和她有著相同經歷的病友們，傳遞正面的想法給大家。

楊柳的病情一度好轉，體內的癌細胞得到控制，兩人非常開心，又開始準備繼續籌備婚禮。但是在2018年的7月，楊柳的乳腺癌又再次復發。徐世南說，「說實話，我們都知道會有這麼一天，只是不知道，病情復發得這麼快。」

之後他們又開始到處找尋治療的方法，全國各地遍訪名醫，開始一邊治病一邊旅行，從西醫治療改為中醫，但治療速度還是跟不上癌細胞擴展的速度，開始轉移到楊柳的骨頭、肝等身體各個部位，楊柳最後不敵病魔，在晚上8點13分離開了人世，這時間也是8月13日兩人相識的日期數字。

▲妻子最後還是不敵病魔。（圖／翻攝自澎湃新聞）

而在妻子離開的第2天，徐世南為了完成楊柳生前的願望，到婚紗店中選購婚紗，並在20日舉行婚禮跟喪禮，現場擺滿169盆全國各地的病友送來的玫瑰花。

他說，妻子過去曾說過，當她離開後，所有人都不要哭。為了兌現和妻子的承諾，他從頭到尾強忍著眼淚，卻還是在推著愛妻火化時，忍不住當場崩潰痛哭，並說「說好不哭的，我沒忍住，對不起」。





▲最後他送妻子火化，眼淚還是忍不住潰堤。（圖／翻攝自澎湃新聞）

不少網友在看完這個悲傷的故事後，不禁都鼻酸了起來，紛紛留言「真的看哭了」、「老天為什麼對相愛的人這麼殘忍」、「眼淚不禁在眼中打轉」、「人生真的很短，珍惜眼前人」。