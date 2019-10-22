監測石虎紅外線相機「10天失竊38台」　苗栗縣府報案怒批心態可議

▲被竊的紅外線相機，每台造價上萬元，不僅造成團隊財產損失，更影響石虎保育工作。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣石虎路殺事件頻傳，有鑑於此，苗栗縣政府和農委會南投特有生物研究保育中心，委託或自行在苗29線等石虎出沒熱區，設置數十台紅外線照相機，用來監測石虎出沒影像；但最近一週內於不同熱點連續失竊38台，苗栗縣政府懷疑具針對性，已向警方報案。

苗栗縣府農業處自然保育科長張葦表示，研究團隊已報警處理，但令人感到憤怒的是，失竊的不只是苗29線，卓蘭大安溪生態公園也有2台，還有台3線10台、台61線後龍路段2台、台13甲線造橋路段9台，其中15台還是行政院特有生物研究保育中心所有，短期內連續失竊38台紅外線相機，這也讓研究團隊士氣大受打擊。

張葦指出，研究野生動物用的紅外線自動照相機在臺灣，近20年來被廣泛運用於野生動物資源調查或科學研究，是一種針對中大型哺乳動物或地棲性鳥類功效尤其顯著的生態調查工具。紅外線指的是波長比可見光長的光，根據波長還可區分成近紅外光（1微米左右）、中紅外光（5~10微米左右）及遠紅外光。根據黑體輻射，任何溫度大於絕對零度（攝氏-273度）的物體自然就會放射紅外線，而溫度愈高則波長愈短。

她還說，哺乳動物體溫通常在攝氏35度上下，所發出來的光波長大部分在幾十微米，屬於中、遠紅外光。因此，能夠感測紅外線的相機，即可偵測到動物是否接近。她更強調，紅外線相機除了科學上的研究監測外，並無法用於其他日常拍照或攝影。偷竊者心態可議，此事不但帶給服務團隊嚴重的損失，也造成政府石虎保育工作受阻，縣府將對偷竊者提起妨害公務告訴。

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