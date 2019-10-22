全家「科技概念2號店」超夯　遠傳、亞太搶合作

▲全家科技概念2號店。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／台北報導

全家便利商店的「科技概念2號店」將於明（23）日正式提供服務，在此一門市當中將有4大亮點：全智能咖啡機專區、智能販賣機、電子互動貨架、5G飆網。而為了體現「科技」，全家這次也找來了遠傳與亞太兩家電信業者合作，導入了5G網路、智能販賣機等設備。

在遠傳電信方面，該公司於全家「科技概念2號店」中，設置了5G測試實驗站台，開放消費者透過行動裝置連網Wi-Fi於店鋪實際體驗5G的FamiWifi，希望藉此可讓5G相關應用於店鋪實際落地。

遠傳在全家「科技概念2號店」所設置的5G測試實驗站台，是與台灣愛立信聯手在門市指定區域建構5G實驗頻段3.5GMHZ涵蓋，並結合遠傳5G行動寬頻網路設備( Fixed Wireless Access, FWA )，全家會員可於店內特定地點藉Wi-Fi連接5G路由器上網，輕鬆感受5G網速，透過民眾體驗與回饋，將作為5G商轉應用服務重要參考。

而在亞太電信方面，則是在「科技概念2號店」門市中導入了智能販賣機，藉此可串聯顧客手機與店內機器設備，消費者未來可在「全家」會員APP下訂、於販賣機取貨，賦予消費者購物自主權，提供顧客線上與線下無縫接軌的購物體驗，並嘗試解決零售業人力不足等痛點，成為業界第一個將智販機導入便利商店的電信業者，開啟智慧零售新布局。

亞太電信認為，透過在門市中導入智能販賣機的方式，可進一步整合O2O消費模式，而後再利用大數據推動精準行銷，提升零售業管理效能。