586旅資深上士疑墜樓亡　台中檢：全案朝自殺或意外方向偵查

▲陸軍第十軍團沈姓上士，21日清晨在后里營區被發現疑墜樓重傷，經送醫急救後仍不治。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

陸軍第十軍團沈姓上士（43歲），21日清晨在后里營區被發現疑墜樓重傷，經送醫急救後仍不治，檢察官22日上午前往台中殯儀館驗屍，採檢體送法醫研究所鑑定，並將死者所有手機送網數位採證中心，瞭解沈男生前曾與誰聯絡，全案朝自殺或意外墜足方向偵查。

21日清晨6時許，當時旅內官兵正在進行晨運，突然發現沈姓上士倒臥在宿舍前草皮，而宿舍是3樓建築，他被發現時全身是傷且意識不清，送往台中國軍總醫院急救，仍然回天乏術。

經軍方報請台中地檢署偵辦，檢察官指揮憲兵協助，於沈姓上士陳屍處的案發現場採證，並取得他的手機。而沈姓上士為何離開寢室至案發現場，檢察官持續傳訊軍方相關人員進行調查。



檢察官22日率法醫前往台中殯儀館解剖相驗，將相關檢體送往法醫研究所鑑定，並將沈男所有手機送至該署的數位採證中心，以瞭解他生前曾與誰聯絡。全案朝自殺或意外墜足方向偵查。



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