　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

586旅資深上士疑墜樓亡　台中檢：全案朝自殺或意外方向偵查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陸軍第十軍團沈姓上士，21日清晨在后里營區被發現疑墜樓重傷，經送醫急救後仍不治。（圖／記者白珈陽攝）

▲陸軍第十軍團沈姓上士，21日清晨在后里營區被發現疑墜樓重傷，經送醫急救後仍不治。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

陸軍第十軍團沈姓上士（43歲），21日清晨在后里營區被發現疑墜樓重傷，經送醫急救後仍不治，檢察官22日上午前往台中殯儀館驗屍，採檢體送法醫研究所鑑定，並將死者所有手機送網數位採證中心，瞭解沈男生前曾與誰聯絡，全案朝自殺或意外墜足方向偵查。

21日清晨6時許，當時旅內官兵正在進行晨運，突然發現沈姓上士倒臥在宿舍前草皮，而宿舍是3樓建築，他被發現時全身是傷且意識不清，送往台中國軍總醫院急救，仍然回天乏術。

經軍方報請台中地檢署偵辦，檢察官指揮憲兵協助，於沈姓上士陳屍處的案發現場採證，並取得他的手機。而沈姓上士為何離開寢室至案發現場，檢察官持續傳訊軍方相關人員進行調查。

檢察官22日率法醫前往台中殯儀館解剖相驗，將相關檢體送往法醫研究所鑑定，並將沈男所有手機送至該署的數位採證中心，以瞭解他生前曾與誰聯絡。全案朝自殺或意外墜足方向偵查。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

「新店性侵殺害案」倖存女一看新聞頻發抖…　一追千金女同學下落崩潰

「邪惡受害者」偷開父車！賴清德幫開記者會討國賠　怎知受害者性侵殺國二女

台中mini cooper與機車相撞　女騎士頭部重創送醫不治

ET快訊
余苑綺親自回應關心！　堅強承諾「一定好起來」：我要跟寶寶一起
按下馬桶沖水開關！他瞬間「臭死」在自家廁所...嬌妻進來下秒
「陳同佳投案」正式致函港府　陸委會：香港不辦，我們來辦！
辣模子瑜超搶手！已婚大老「摸來摸去」求交往：看到妳會忍不住
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園警攜女友敬酒同部落全運會選手　「酒過三巡」雙方鬧上警局

586旅資深上士疑墜樓亡　台中檢：全案朝自殺或意外方向偵查

屏東大樓公寓火警女子受困四肢無力　打火兄弟救出送醫

住摩鐵忘鎖門…醉女「火車過山洞」驚醒　陌生狼：我只用手指

快訊／墾丁小灣再傳戲水溺水意外　48歲男遊客送醫不治

台中農民騎電動車要去種田　「跌落3公尺深」大排…送醫不治

中信老臣涉賤賣總部再遭約談　松壽大樓疑不實鑑價差64億元

前妻大學都沒畢業...還誆有建築師執照爽領200萬！　美麗華董座怒告詐欺

3年什麼都A！涉侵占公款74萬　社區管委會總幹事被訴

母控老師公然霸凌自閉兒！泣訴被當人球逼轉校：不知未來能去哪裡？

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

遊樂園驚見「印地安活屍」亂舞 鬼王陪玩設施...遊客驚呆：超逼真

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

超養眼！雷神半裸舉啞鈴健身　烈陽下狂曬大肌肉...少女們流口水啦

宜蘭翁回收「切鐵管」爆炸慘死　國軍比對竟是F-16戰機火箭彈！

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

桃園警攜女友敬酒同部落全運會選手　「酒過三巡」雙方鬧上警局

586旅資深上士疑墜樓亡　台中檢：全案朝自殺或意外方向偵查

屏東大樓公寓火警女子受困四肢無力　打火兄弟救出送醫

住摩鐵忘鎖門…醉女「火車過山洞」驚醒　陌生狼：我只用手指

快訊／墾丁小灣再傳戲水溺水意外　48歲男遊客送醫不治

台中農民騎電動車要去種田　「跌落3公尺深」大排…送醫不治

中信老臣涉賤賣總部再遭約談　松壽大樓疑不實鑑價差64億元

前妻大學都沒畢業...還誆有建築師執照爽領200萬！　美麗華董座怒告詐欺

3年什麼都A！涉侵占公款74萬　社區管委會總幹事被訴

母控老師公然霸凌自閉兒！泣訴被當人球逼轉校：不知未來能去哪裡？

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

女看新聞頻發抖　追中和女同學下落才知遭性侵殺害

塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐　出庭嗆記者

賴清德幫討國賠　怎知受害者性侵殺國二女

目睹妻滑進摩鐵8小時　夫房外苦等

巨乳名媛淪霸屋蟑螂　女兒3句話出賣她

切鐵管爆頭慘死　比對竟是2.75吋火箭彈

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

王傳家妻破門抓小三　硬扯棉被拍裸照遭判刑

常跳電把補累嘎換大就好？　師傅：您家可能電線走火

聊天室玩太high！　北中南17男收到「光碟」一看嚇慘

連千毅小弟賢賢無預警放鳥粉絲　資深警曝內幕

海神火箭彈爆炸奪命　家屬怒：漁民為何常撈到

證據都在卻拒陳同佳受審？律師：當台灣檢警吃素嗎

老公不在好寂寞　她急約2網友解渴

更多熱門

相關新聞

台中女墜樓　傷重送醫搶救中

台中女墜樓　傷重送醫搶救中

台中市民40多歲陳姓女子，21日從台中公園電影大樓後棟套房7樓墜樓，警消獲報後前往現場，發現她卡在2樓遮雨棚，已意識昏迷，生命跡象微弱，送往中國醫藥大學附設醫院急救中，目前仍意識模糊，詳細案發經過，有待警方調查釐清。

即／高雄工人32樓墜落亡！遺體掛17樓鷹架

即／高雄工人32樓墜落亡！遺體掛17樓鷹架

憲兵女上士待命時「上廁所」挨告　二審判無罪

憲兵女上士待命時「上廁所」挨告　二審判無罪

女高中生校內墜5樓亡　父看監視畫面崩潰

女高中生校內墜5樓亡　父看監視畫面崩潰

國一女換上校服從8樓墜落亡　父睡醒看向窗外抱頭痛哭

國一女換上校服從8樓墜落亡　父睡醒看向窗外抱頭痛哭

關鍵字：

586旅上士墜樓

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

她餵葡萄給狗吃　嘴唇一半也被吃掉

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

余苑綺不菸不酒…33歲患直腸癌3期！熬過12次化療又擴散

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

泰王令：剝奪詩妮娜貴妃一切頭銜

高宇蓁喝林佑星喜酒…巧遇前男友！

朋友嗨炸！4大星座…卻愛「一個人躲角落」

更多

最夯影音

更多
「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感
男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面