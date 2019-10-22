華為23日召開「全場景媒體品鑒會」　預料摺疊手機Mate X同日開放預購

▲根據傳聞指出，華為摺疊手機Mate X將於23日開放預購。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱倢芯／綜合報導

華為即將於明（23）日於深圳舉行「全場景媒體品鑒會」，綜合多家陸媒報導皆指出，華為將於同日開放摺疊手機Mate X預購，並將於11/1正式出貨。

事實上，華為早在今年2月時就推出了Mate X機款，不過由於種種因素因而遲遲未公布相關發售消息。不過，在9月中的華為Mate 30新機發表會上，華為消費者業務CEO余承東就已預告過，摺疊手機將在10月上市。

因此合理推論，Mate X在明日的全場景媒體品鑒會後即刻可預購，也是不無可能。據傳，華為摺疊手機Mate X的定價應該會落在人民幣1.8萬左右，大約為台幣78,000元，相較於目前已發售的三星Galaxy Fold定價（約台幣65,000元）來得稍貴一些。

據了解，華為Mate X摺疊的方式與三星Galaxy Fold不同，Galaxy Fold採用「向內摺」的方式，而Mate X則是採用「向外凹」的設計。若是設計方式與先前一樣，那麼Mate X在摺起時應為6.6吋，展開之後則會變成8吋的平板。

不過基於手機定價與良率等考量，華為應會與三星一樣不會進行全球鋪貨，且會限定某些國家才能訂購，至於Mate X究竟會不會在台灣販售，就得等到Mate X公布銷售資訊後才能確定了。