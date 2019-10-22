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張巍逞男子柔道、王紹文男子角力各得1金　台東縣累計10金

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▲ 張巍逞男子柔道奪金。（圖／記者楊均典翻攝）

▲ 張巍逞男子柔道奪金。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

正在桃園市舉行的全國運動會，22日下午代表台東出賽的張巍逞，在男子柔道90公斤(第5級)選手摔得一面金牌，完成個人在全運會的3連霸成績。男子角力選手王紹文，也為台東奪下一金，另外，體操好手游朝偉則在競技體操全能項目獲得銅牌，而21日晚間田徑項目，林詩亭則在女子100公尺為台東奪得1金。

柔道項目是台東縣的金庫來源之一，出賽90公斤(第五級)的張巍逞，也是近年來代表台東及國家無數次，出身卑南鄉達魯瑪克部落，一路過關斬將奪得金牌，代表隊都相當興奮。在田徑場上也有感人的故事，高中時期一直是跨欄常勝軍，且曾獲得總統教育獎的林詩亭，升上大學飽受傷勢所苦，但今年傷後復出就一鳴驚人，在女子100公尺跨欄預賽(13秒49)及決賽(13秒24)，雙破13秒61大會紀錄。

縣府教育處表示：目前台東縣在現代五項、柔道、舉重、射擊、角力、游泳、射箭及田徑等項目共計獲得10金、4銀、10銅。其中獲得金牌計有女子組舉重59公斤級郭婞淳(抓舉、挺舉及總和都創紀錄)、女子組現代五項個人賽陳佑萱、女子組現代五項團體賽(陳佑萱、陳佑薇、胡玟君、松思琪)、男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽金利偉華(分數236.5分)、女子組柔道第二級莊琇茹、男子組田徑跳遠林鴻敏(成績7公尺90，破大會)、男子組柔道第三級莊尚晉、女子組田徑100公尺跨欄(0.838m)林詩亭(成績13秒24，破大會)、男子組角力97公斤級（第五級）王紹文、男子組柔道第五級張巍逞(完成個人3連霸)。

▼女子田徑林詩亭雙破大會紀錄。（圖／記者楊均典翻攝）

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