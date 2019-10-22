萬聖節派對瘋搞怪甜點　韓國人氣果凍條夯賣1.4萬條

▲看好萬聖節商機，烘焙業者推出創意甜點搶市。（圖／愛合購提供）

記者洪菱鞠／台北報導

近年越來越多人熱衷舉辦萬聖節活動，激發出龐大的派對商機，變裝服飾、派對布置等商品網購買氣增3成之外，烘焙業者推出的限定商品，例如激似《神隱少女》搶眼配角小煤炭的造型可麗露，可愛又應景，因為話題性極佳而帶動業績多成長1.2倍，另外像是零食類商品買氣也在這檔節慶活動中小幅成長。

萬聖節派對除了玩變裝，甜點、零食也是另一焦點。愛合購表示，近年烘焙業者看見萬聖節的市場商機，多在10月份祭出萬聖節優惠，根據站內歷年數據，烘焙品類在10月份受萬聖節檔期拉抬，業績平均可較9月份多出至少1成2，品牌若特別推出萬聖節造型或限定商品的話，業績最多甚至成長1.2倍。

每年萬聖節都端上限定口味的亞尼克，今年一改過往主打巧克力的策略，鎖定在台日都掀起的珍珠熱潮，研發「黑糖珍珠撞奶生乳捲」，以關山柴燒黑糖及黑糖珍珠麻糬入餡。台中小有名氣的Delle Bakery德麗烘焙，則在招牌甜點可麗露上玩花樣，以巧克力製眼睛點綴，創造出神似動畫小煤炭的造型可麗露，非常吸睛討喜。

此外，每年萬聖節期間，零食類商品買氣也會小幅成長，愛合購指出，10月至目前為止最熱賣的零食是韓國KAARO乳酸菌風味果凍條，目前已賣出近500包約1.4萬條。

▲萬聖節限定的恐怖眼球巧克力。（圖／friDay購物提供）

friDay購物則觀察，萬聖節限定的恐怖眼球巧克力，10月份銷量衝破5成，是同品類商品中銷量冠軍。另外，經過關鍵字搜尋及熱銷商品交叉比對發現，萬聖節應景代表的南瓜在今年表現特別突出，有不少訂單一次購買3顆以上，反應了手作風氣的盛行。