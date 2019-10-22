　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

萬聖節派對瘋搞怪甜點　韓國人氣果凍條夯賣1.4萬條

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

萬聖節限定甜點（圖／愛合購提供）

▲看好萬聖節商機，烘焙業者推出創意甜點搶市。（圖／愛合購提供）

記者洪菱鞠／台北報導

近年越來越多人熱衷舉辦萬聖節活動，激發出龐大的派對商機，變裝服飾、派對布置等商品網購買氣增3成之外，烘焙業者推出的限定商品，例如激似《神隱少女》搶眼配角小煤炭的造型可麗露，可愛又應景，因為話題性極佳而帶動業績多成長1.2倍，另外像是零食類商品買氣也在這檔節慶活動中小幅成長。

萬聖節派對除了玩變裝，甜點、零食也是另一焦點。愛合購表示，近年烘焙業者看見萬聖節的市場商機，多在10月份祭出萬聖節優惠，根據站內歷年數據，烘焙品類在10月份受萬聖節檔期拉抬，業績平均可較9月份多出至少1成2，品牌若特別推出萬聖節造型或限定商品的話，業績最多甚至成長1.2倍。

每年萬聖節都端上限定口味的亞尼克，今年一改過往主打巧克力的策略，鎖定在台日都掀起的珍珠熱潮，研發「黑糖珍珠撞奶生乳捲」，以關山柴燒黑糖及黑糖珍珠麻糬入餡。台中小有名氣的Delle Bakery德麗烘焙，則在招牌甜點可麗露上玩花樣，以巧克力製眼睛點綴，創造出神似動畫小煤炭的造型可麗露，非常吸睛討喜。

此外，每年萬聖節期間，零食類商品買氣也會小幅成長，愛合購指出，10月至目前為止最熱賣的零食是韓國KAARO乳酸菌風味果凍條，目前已賣出近500包約1.4萬條。

恐怖眼球巧克力（圖／friDay購物提供）

▲萬聖節限定的恐怖眼球巧克力。（圖／friDay購物提供）

friDay購物則觀察，萬聖節限定的恐怖眼球巧克力，10月份銷量衝破5成，是同品類商品中銷量冠軍。另外，經過關鍵字搜尋及熱銷商品交叉比對發現，萬聖節應景代表的南瓜在今年表現特別突出，有不少訂單一次購買3顆以上，反應了手作風氣的盛行。

ET快訊
余苑綺親自回應關心！　堅強承諾「一定好起來」：我要跟寶寶一起
按下馬桶沖水開關！他瞬間「臭死」在自家廁所...嬌妻進來下秒
「陳同佳投案」正式致函港府　陸委會：香港不辦，我們來辦！
辣模子瑜超搶手！已婚大老「摸來摸去」求交往：看到妳會忍不住
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

萬聖節主題變裝拚創意　往年大熱門冰雪奇緣Elsa跌下寶座

萬聖節最本土變裝！　神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　家長全跪：開放訂購嗎

萬聖節派對瘋搞怪甜點　韓國人氣果凍條夯賣1.4萬條

【廣編】全球知名性福專家　推出史上第一款床遊　杜蕾斯「大人的床上遊戲」讓今晚不只激情更親密

萬聖節主題變裝拚創意　往年大熱門冰雪奇緣Elsa跌下寶座

巴斯光年、胡迪變身QQ鴨！小7獨家全新玩具萌爆　還有10款三眼怪公仔等收集

「4大新亮點」曝光！全家科技2號店　自助智販機就可吃熱鮮食便當

【廣編】GU狂歡萬聖節　連續9天男女童裝瘋狂優惠100元起

HELLO KITTY助陣！高雄夢時代週年慶10/24起全館激殺、滿3千再抽Dyson

UNIQLO把羽絨衣變超時尚！今年秋冬一定要這件一起潮一波！

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

遊樂園驚見「印地安活屍」亂舞 鬼王陪玩設施...遊客驚呆：超逼真

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

超養眼！雷神半裸舉啞鈴健身　烈陽下狂曬大肌肉...少女們流口水啦

宜蘭翁回收「切鐵管」爆炸慘死　國軍比對竟是F-16戰機火箭彈！

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

萬聖節派對瘋搞怪甜點　韓國人氣果凍條夯賣1.4萬條

【廣編】全球知名性福專家　推出史上第一款床遊　杜蕾斯「大人的床上遊戲」讓今晚不只激情更親密

萬聖節主題變裝拚創意　往年大熱門冰雪奇緣Elsa跌下寶座

巴斯光年、胡迪變身QQ鴨！小7獨家全新玩具萌爆　還有10款三眼怪公仔等收集

「4大新亮點」曝光！全家科技2號店　自助智販機就可吃熱鮮食便當

【廣編】GU狂歡萬聖節　連續9天男女童裝瘋狂優惠100元起

HELLO KITTY助陣！高雄夢時代週年慶10/24起全館激殺、滿3千再抽Dyson

UNIQLO把羽絨衣變超時尚！今年秋冬一定要這件一起潮一波！

台南南紡購物中心、遠百周慶10／24開跑　推化妝品滿5千送4百

台北現存最老百貨拚新生　明年預計改裝餐飲、名品進駐

桃園警攜女友敬酒同部落全運會選手　「酒過三巡」雙方鬧上警局

300萬有殼族有福了！　住宅火險明年保費不漲、保障增逾50萬

586旅資深上士疑墜樓亡　台中檢：全案朝自殺或意外方向偵查

【陳同佳案】邵宗海／在台殺人凶嫌想投案，但問題並沒有解決

千曲川水位上升「當局發布疏散指示」　夫妻第2次撤離：好擔心

18歲賴冠霖被粉絲下「禁吻令」　《初戀》演帥學長獻「第一次」

應驗草薙劍神話？　德仁即位儀式前「正巧」雨停彩虹出

張巍逞男子柔道、王紹文男子角力各得1金　台東縣累計10金

屏東大樓公寓火警女子受困四肢無力　打火兄弟救出送醫

發文批肖戰「你啥也不是」！男星一夜賺百萬流量　網罵：蹭熱度？

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

消費熱門新聞

UNIQLO把羽絨衣變超時尚！

台北現存最老百貨明年改裝

「最厚禮數」的新生兒見面禮

GU連續9天男女童裝優惠100元起

全家打造科技2號店！「4大全新亮點」曝光

HELLO KITTY超萌聯名來店禮　打卡點亮相！

好市多驚見F牌潮帽！佛心「官網3.8折價」下殺

巴斯光年、胡迪變身QQ鴨！小7全新玩具萌爆

慶Lamigo封王！超商連續3天咖啡買2送2

東森天美仕計畫開拓中國大陸、東南亞市場

1小時賣400台！周慶家電TOP 3

萬聖節變裝　往年大熱門Elsa跌下寶座

超台味！邪惡經典去骨香酥雞來了

民眾滿意65.6%　中華電收訊品質居冠

更多熱門

相關新聞

萬聖節變裝　往年大熱門Elsa跌下寶座

萬聖節變裝　往年大熱門Elsa跌下寶座

萬聖節即將到來，也是各位家長年度大比拚的時候，為了讓小朋友穿著最有創意的裝扮走上街頭，爸媽們火力全開做勞作，不過也有人直接幫孩子買現成造型服，省時、省事又省力，因此帶動一波主題變裝服飾這類萬聖週邊商品買氣，令人意外的是，往年熱門的《冰雪奇緣》Elsa，今年竟然跌出扮裝選項的冠軍寶座。

南瓜列車進新竹市州廳　萬聖節大遊行

南瓜列車進新竹市州廳　萬聖節大遊行

12家網購業宣示加入「包裝減量」計畫

12家網購業宣示加入「包裝減量」計畫

萬聖節變裝！神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　

萬聖節變裝！神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　

大台北萬聖節主題餐點懶人包

大台北萬聖節主題餐點懶人包

關鍵字：

萬聖節網購甜點

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

她餵葡萄給狗吃　嘴唇一半也被吃掉

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

余苑綺不菸不酒…33歲患直腸癌3期！熬過12次化療又擴散

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

泰王令：剝奪詩妮娜貴妃一切頭銜

高宇蓁喝林佑星喜酒…巧遇前男友！

朋友嗨炸！4大星座…卻愛「一個人躲角落」

更多

最夯影音

更多
「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感
男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面