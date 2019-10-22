上海進博會64國參展　續設中國「港澳台」展區

▲首屆進博會於國家綜合展區中國館內，設立的港澳台展區。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

第二屆「中國國際進口博覽會」將於11月5到10日於上海舉行，官方昨日公布將有64個國家和3個國際組織參加國家綜合展，雖較去年81國減少，但整體展會已有來自逾150個國家和地區的3000多家企業確認參展，其中約有140家台資企業，均較去年大幅成長。同時，今年陸方將繼續在國家綜合展上，設中國（港澳台）展區，彰顯對台工作、粵港澳大灣區推進成果。

▲中共總書記習近平出席首屆進博會並致詞。（圖／記者陳政錄攝）

根據公開資訊，今年進博會國家展總面積為3萬平方公尺，與去年相同。名單中亞洲地區包括柬埔寨、印度、馬來西亞等15國參展；西亞非地區有約旦、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩等11國；歐亞地區有哈薩克、俄羅斯、烏茲別克等8國；歐洲有法國、義大利、捷克等15國；美洲和大洋洲地區有牙買加、秘魯、巴布亞新幾內亞等15國。國際貿易中心（ITC）、世界貿易組織 （WTO）和聯合國工業發展組織（UNIDO）這3個國際組織連續兩年參展。

其中，中國館不只將聚焦新中國建國70周年的主題，還將繼續設置中國（港澳台）展區，觀察去年該展區主旨為彰顯陸方惠台措施、粵港澳大灣區推動成果，今年在兩岸、陸港情勢演變下，展出內容受到關注。

▲首屆進博會台灣商品參展情況。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，今年參展台資企業約有140家，包括個別報名參展的大陸台商，以及由海峽兩岸經貿交流協會（海貿會）、外貿協會徵展的台灣企業；業者指出，今年陸方對於「產地來源」的真實性更加要求，以達進博會「擴大開放」、「加大進口」的初衷。

除了國家綜合展區外，進博會設置科技生活、汽車、裝備、醫療器械及醫藥保健、品質生活、服務貿易和食品及農產品等七大展區，展覽面積從去年的30萬平方公尺，增加2成至36萬平方公尺，並將增加海內外採購商數量。

為讓進博會商機延續，本屆還將在11月5日到11月10日，主要由專業採購商入館的正式舉辦期間後，於11月13到20日將國家綜合展區等，對社會觀眾免費開放。

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▼中國國際進口博覽會會場外觀。（圖／中新社）